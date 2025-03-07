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Общество

Кыргызский паспорт улучшил позиции на 14 пунктов в мировом рейтинге

Министерство иностранных дел сообщило о шаге в направлении упрощения визового режима для кыргызстанцев. Ряд важных международных соглашений о взаимной отмене визовых требований ратифицирован Кыргызстаном, сообщила пресс-служба МИД.

По данным ведомства, ратификация коснулась соглашений с Албанией, Черногорией, Таиландом и Венесуэлой.

Данные соглашения, подписанные в сентябре 2024 года в Нью-Йорке на Генеральной ассамблеи ООН, касаются владельцев дипломатических и служебных паспортов. Также ратифицировано соглашение с Кипром об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов.

Результатом целенаправленной работы министерства стало заметное улучшение позиции кыргызского паспорта в авторитетном интерактивном рейтинге «Индекс паспорта». По сравнению с 2023-2024 годами кыргызский паспорт поднялся на 14 пунктов и на 6 марта 2025-го занимает 67-е место.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/322059/
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