В Таджикистане власти призывают смягчить наказание журналистке Рухшоне Хакимовой

Около 130 женщин-матерей Таджикистана направили обращение президенту страны Эмомали Рахмону с просьбой смягчить наказание приговоренной к восьми годам лишения свободы журналистке Рухшоне Хакимовой. Об этом сообщает «Азия-Плюс».

Фото «Азия-Плюс». Рухшона Хакимова

Подписавшиеся под обращением выражают большую обеспокоенность в первую очередь потому, что у Рухшоны дома остались две малолетние дочки, младшая из которых находилась на грудном вскармливании.

«Этот приговор потряс нас до глубины души, но больше всего он разбил жизни двоих ее крошечных дочерей — Шахнуры и Шукроны, которые в одночасье потеряли самое дорогое, что есть у ребенка, — материнскую любовь, тепло и заботу.

10-месячная Шукрона лишилась не только материнских рук, но и материнского молока, которое является не просто питанием, но самой сутью связи матери и ребенка. Мы не можем представить боль этих детей, которые еще не умеют говорить, но уже испытывают ту жестокую пустоту, которую ничто и никто не сможет заполнить», — сказано в обращении.

Подписавшиеся отмечают, что просят лишь смягчить наказание.

«Мы обращаемся к вам с просьбой содействовать применению предусмотренных законом механизмов гуманности и смягчения наказания в отношении Рухшоны Хакимовой на наказание, не связанное с лишением свободы. Мы верим, что существуют правовые пути, позволяющие учесть ее материнство и не оставлять двух малолетних детей без материнской опеки», — говорится в тексте.

Напомним, что приговор Рухшоне Хакимовой был объявлен 5 февраля за закрытыми дверями вместе с приговорами другим обвиняемым по «делу о госперевороте».

До суда, учитывая наличие у нее малолетних детей, Рухшона находилась на свободе, все ее документы были изъяты, она не имела права покидать место жительства. Однако после вынесения приговора ее взяли под стражу прямо в зале суда.

В июне 2024 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Рухшоны по обвинению в госизмене (статья 305 УК РТ). Источник, знакомый с ходом следствия, сообщил, что «дело Рухшоны связано с опросом на тему влияния Китая в Таджикистане».