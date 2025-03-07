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Общество

Мэрия Бишкека провела рейды на Ошском рынке

Мэрия Бишкека провела рейды на Ошском рынке и запланировала специальные мероприятия по благоустройству, ликвидации стихийной торговли и очистке русла реки Ала-Арчи в целях безопасности горожан. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

МП «Тазалык» поручили привести в соответствующий вид ирригационную сеть вокруг рынка, МП «Бишкекзеленстрой» — работы по понижению грунта для правильного функционирования дренажных систем, и МП «Бишкекасфальтсервис» — внести в производственный план участок пересечение улиц Токтогула и Бейшеналиева для ее реконструкции. Реку Ала-Арчу очистят от мусора с привлечением специальной техники и проведут соответствующие работы по освобождению от самовольно установленных объектов.

Во время рейда мэр Айбек Джунушалиев заявил, что стихийная торговля овощами и фруктами в неустановленных местах нарушает все санитарные нормы и грозит здоровью самих продавцов и покупателей. Муниципальная инспекция выдала торговцам уведомления о соблюдении действующего законодательства КР.

Мэр также отметил недостаточную работу Центра санитарно-эпидемиологического надзора, поскольку большинство продуктов питания продаются на открытом воздухе вдоль автомобильной дороги.

Отмечается, что при переносе старого базара на новую локацию, торговые места займут только люди с официально заключенными договорами и патентами. Стихийные торговцы смогут вести свою деятельность на законных основаниях и только в местах, предназначенных для торговли.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/322070/
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