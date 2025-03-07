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Общество

Кыргызстанский проект «Три вершины» презентовали австрийским компаниям

Фото ГП «Кыргыз Куршевель». Австрийским компаниям презентовали проект «Три Вершины»

В Бишкеке состоялась встреча представителей государственного предприятия «Кыргыз Куршевель» с представителями австрийских компаний, специализирующихся на технологиях и инфраструктурных решениях в области зимнего туризма. Об этом сообщила пресс-служба ГП.

По ее данным, подробно обсуждены перспективы взаимодействия в реализации стратегического проекта — горнолыжного кластера «Три Вершины». Австрийская сторона представила современные инженерные решения в области управления курортной инфраструктурой, строительства и эксплуатации канатных дорог.

Директор ГП «Кыргыз Куршевель» Жаркынбек Максутов представил концепцию проекта, подчеркнув его значимость для укрепления позиций Кыргызской Республики как ключевого центра зимнего туризма в Центральной Азии.

ГП «Кыргыз Куршевель»
Фото ГП «Кыргыз Куршевель». Австрийским компаниям презентовали проект «Три Вершины»
По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества, отметив важность продолжения диалога по вопросам реализации совместных инициатив в сфере туризма и рекреации.

В переговорах участвовали представители компаний: Doppelmayr/Garaventa Gruppe, Alpine Service GmbH, AVK GbmH, Axess AG, Demaclenko GmbH, Leither GmbH, Solkav GmbH, Sunkid GmbH, Technoalpin Austria GmbH, Waagner-Biro Bridge Systems AG.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/322074/
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