Кыргызстанский проект «Три вершины» презентовали австрийским компаниям

В Бишкеке состоялась встреча представителей государственного предприятия «Кыргыз Куршевель» с представителями австрийских компаний, специализирующихся на технологиях и инфраструктурных решениях в области зимнего туризма. Об этом сообщила пресс-служба ГП.

По ее данным, подробно обсуждены перспективы взаимодействия в реализации стратегического проекта — горнолыжного кластера «Три Вершины». Австрийская сторона представила современные инженерные решения в области управления курортной инфраструктурой, строительства и эксплуатации канатных дорог.

Директор ГП «Кыргыз Куршевель» Жаркынбек Максутов представил концепцию проекта, подчеркнув его значимость для укрепления позиций Кыргызской Республики как ключевого центра зимнего туризма в Центральной Азии.

Фото ГП «Кыргыз Куршевель». Австрийским компаниям презентовали проект «Три Вершины»

В переговорах участвовали представители компаний: Doppelmayr/Garaventa Gruppe, Alpine Service GmbH, AVK GbmH, Axess AG, Demaclenko GmbH, Leither GmbH, Solkav GmbH, Sunkid GmbH, Technoalpin Austria GmbH, Waagner-Biro Bridge Systems AG.