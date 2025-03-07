В мечетях Кыргызстана начались таравих-проповеди. Муфтият утвердил темы

В мечетях начались единые таравих-проповеди. Об этом сообщила пресс-служба муфтията.
По ее данным, чтение проповедей продолжится и после окончания священного месяца Рамазан.
Отмечается, что их темы утверждает Духовное управление мусульман Кыргызстана.
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По поручению азирети муфтия Абдулазиза кары Закирова инициатива реализуется для предоставления достоверной информации, укрепления ханафитско-матуридитского вероучения, повышения религиозной культуры, а также для пропаганды единства и исламских ценностей.
По сведениям ДУМК, в стране насчитывается 4 тысячи 20 мечетей, из которых в 1 тысяче 550 проводится пятничная молитва (жума-намаз).