Экотакси на электромобилях запускают в аэропортах Кыргызстана

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» запускает новый экологичный сервис такси на электромобилях. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, пассажиры смогут воспользоваться экотакси для поездок в аэропорты республики.

«Проект направлен на снижение уровня вредных выбросов и развитие экологически чистого транспорта в стране. Использование электромобилей позволит не только сократить негативное влияние на экологию, но и предложить пассажирам тихие, комфортные и современные поездки», — отметили в ОАО.

Услуга уже доступна. Скоро разработают приложение, в котором пассажиры при покупке билета сразу смогут выбрать услугу трансфера до точки назначения. В аэропорту «Манас» будут информационные цифровые стойки, где пассажиры смогут заказывать себе экотакси, говорится в сообщении.