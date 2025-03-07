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Общество

Экотакси на электромобилях запускают в аэропортах Кыргызстана

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» запускает новый экологичный сервис такси на электромобилях. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, пассажиры смогут воспользоваться экотакси для поездок в аэропорты республики.

«Проект направлен на снижение уровня вредных выбросов и развитие экологически чистого транспорта в стране. Использование электромобилей позволит не только сократить негативное влияние на экологию, но и предложить пассажирам тихие, комфортные и современные поездки», — отметили в ОАО.

Услуга уже доступна. Скоро разработают приложение, в котором пассажиры при покупке билета сразу смогут выбрать услугу трансфера до точки назначения. В аэропорту «Манас» будут информационные цифровые стойки, где пассажиры смогут заказывать себе экотакси, говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/322124/
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