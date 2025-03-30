Кому опасны уколы красоты. Косметолог о правилах и ошибках в уходе за кожей

Угри, пигментация, сухость кожи — с этими и другими проблемами лица сталкиваются многие, а с возрастом — еще и с морщинами. Как сохранить кожу молодой, красивой и здоровой, 24.kg рассказала врач-дерматокосметолог Елена Клименко.

Фото из архива собеседницы. Врач-дерматокосметолог Елена Клименко

— Тут всегда должны присутствовать три этапа: очищение, увлажнение и защита от солнца.

Очищение кожи (умывание, тоник или лосьон) — обязательный этап, как чистка зубов; помогает сберечь здоровье кожи, избавляя от загрязнений, продуктов обмена, остатков косметики. Важно правильно очищать ее подходящими по типу и состоянию кожи средствами.

Увлажняя кожу, мы помогаем ей выполнять свою самую главную функцию — защиту от вредных факторов окружающей среды.

Регулярное использование кремов с SPF-фактором помогает в профилактике онкозаболеваний кожи (меланомы, плоскоклеточного рака) и предотвращает преждевременное старение кожи (фотостарение) — более раннее появление морщин, пигментации.

Для жителей нашего региона это очень актуально: у нас большое количество солнечных дней с высокой ультрафиолетовой активностью, плюс живем мы в условиях высокогорья (сухой воздух, отсутствие влаги). Поэтому важна правильная, регулярная защита и увлажнение.

— Нужно ли сушить жирную кожу спиртом/мылом или это, наоборот, ухудшит ее состояние?

— Это достаточно частая ошибка пациентов именно с жирной кожей — пытаться убрать сальность, высушить прыщи с помощью спиртовых лосьонов или тоников, аптечных болтушек, которые они покупают самостоятельно.

Попытки умываться мылом «по принципу посуды» — чем громче скрипит, тем лучше, в корне неправильны.

Жирная кожа нуждается в деликатном и продуманном очищении, должны быть специальные средства, но не агрессивные или спиртовые, так как, вымывая кожное сало до скрипа, провоцируется еще бОльшая его выработка.

На поверхности кожи у нас есть тоненькая защитная «пленка» — гидролипидная мантия, где в балансе водная (гидра) и жировая (липидная) части. Если использовать мыло, спиртовые лосьоны, то хрупкий баланс нарушается, и любая кожа (жирная, сухая, комбинированная) высушивается. Для обладателей жирной кожи это чревато усилением сальности.

В результате пересушенная жирная кожа становится чувствительной, могут появляться шелушение, прыщи. Елена Клименко

Пытаясь убрать пересушенность, многие начинают использовать жирный крем, еще больше усугубляя проблему. Подходящее увлажнение и очищение для обладателей жирной кожи я подбираю индивидуально на консультации, где можно провести диагностику с помощью специальной программы и определить, какое конкретно средство нужно пациенту.

— А что делать с сухой кожей?

— Тут тоже речь о балансе гидролипидной мантии, но под другим углом. Обладателям сухой кожи нужно не только сохранять «воду», но еще и добавлять немного жирочков, так как у этого типа снижена продукция кожного сала. Чисто анатомически у нее меньше сальных желез на поверхности. В такой ситуации, действительно, можно использовать кремы с более плотными текстурами, где содержится больше жиров.

Читайте по теме Какие болезни обостряются весной и что с этим делать — советы терапевта

Вопрос в том, какие конкретно жиры будут содержаться в этом креме? Если это профессиональное средство, качественно подобранное, сбалансированное по составу, то пожалуйста. Лично я категорически против использования натуральных масел в чистом виде (оливковое, миндальное). Частенько пациенты с сухой кожей нуждаются в увлажнении, а они начинают использовать натуральные масла по чужим советам.

Рынок профессиональной косметики очень богат, и для любого можно подобрать качественное, рабочее и оптимальное по цене средство.

— Как часто наносить маски на лицо чтобы не навредить?

— Дам общие рекомендации, подразумевая, что пациент просто ухаживает за собой, без особых проблем и состояний кожи:

очищающие, пленочные и кислотные маски — раз в 7-10 дней;

увлажняющие, питательные, омолаживающие (кремовые по текстуре) — 2-3 раза в неделю;

тканевые можно использовать через день или даже курсом несколько дней подряд (3-7) в зависимости от назначения и состава маски.

Иногда маски назначаются курсом на длительный период, но это решается на консультации при осмотре.

— В каком возрасте стоит идти к косметологу?

— В любом, но чаще пациента приводит к нам изменившееся состояние кожи. В юном, подростковом возрасте это, как правило, прыщи (акне), черные точки, коррекция жирности кожи. Девушек в возрасте 20-25 лет начинает беспокоить пигментация и первые морщинки.

Если вас сейчас ничего не беспокоит, можете обратиться к специалисту, чтобы подобрать правильный домашний уход и как можно дольше сохранять кожу молодой, красивой, здоровой и сияющей.

— Нужно ли мужчинам обращаться к такому специалисту?

— Конечно! Их кожа тоже подвержена возрастным изменениям. Даже если они медленнее стареют внешне, кожа подвержена воздействию внешней среды, солнца. Если морщины можно сделать менее заметными, почему бы не обратиться к косметологу?

— Какие факторы влияют на образование морщин? Как бороться с этим в домашних условиях?

— Основным фактором развития преждевременного старения считается ультрафиолет. Образ жизни и состояние здоровья тоже имеют значение. Для профилактики важны полноценный здоровый сон, качественное питание, прогулки, а в уходе за кожей — это увлажнение и защита от солнца.

В нашем климате кремом с солнцезащитными фильтрами нужно пользоваться круглогодично. Исключением являются дни, когда УФ-индекс в приложении «Погода» вашего смартфона показывает два и меньше. Елена Клименко

— Как тогда получать витамин Д?

— Для этого не обязательно поджариваться на солнце, тем более витамин Д при воздействии ультрафиолета на кожу активно вырабатывается только до появления первой эритемы или покраснения от солнышка, а дальше его выработка под воздействием лучей резко снижается.

Чтобы не испытывать дефицита, нужно хорошо и качественно питаться. Витамин Д содержится в сортах жирной рыбы (сельдь атлантическая, форель, скумбрия), яйцах, сливочном масле.

— Есть ли побочные эффекты у уколов красоты? Кому не рекомендованы такие процедуры?

— Да, к сожалению, такие моменты не исключены, как и у любой медицинской процедуры. Все противопоказания рассматриваются индивидуально перед процедурами, поэтому очень важно обсудить это с вашим доктором.

Если у вас системное заболевание (волчанка, склеродермия), онкология или аллергия на компоненты препаратов, то стоит воздержаться от инъекционных процедур.

— Есть ли процедуры, которые у нас активно проводятся, но они вредны или бесполезны для кожи?

— Есть такие, и я бы их даже запретила.

Горячая/холодная плазма для омоложения кожи и борьбы с морщинами. Очень часто эта процедура приводит к осложнениям: рубцам, пигментации.

BB-глоу, когда под кожу вводят состав, аналогичный тональной основе. Сначала все классно: кожа сияет и тон ровный, а через пару месяцев все сходит пятнами, как у леопарда.

— Можно ли давить прыщи?

— Нет! Особенно дома — самостоятельное выдавливание чревато тем, что может развиться гнойное осложнение — абсцесс, флегмона, и придется прибегать уже к помощи хирургов.

Выдавливание прыщей не является их лечением. Если вас беспокоит акне, обратитесь к дерматологу, дерматокосметологу — специалисту, который снимет воспаление, порекомендует рассасывающие препараты.

— Эффективны ли патчи от прыщей с микроиглами?

— Сомнительно, но в случае, когда это единичный «предатель», соскочивший внезапно перед важным мероприятием. В качестве же лечения или борьбы с прыщами (акне) эти средства, скорее, могут усугубить проблему.