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Общество

У главы Государственной службы исполнения наказаний новый заместитель

Улан Жолдубаев назначен заместителем председателя Государственной службы исполнения наказаний. Распоряжение об этом подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Майор внутренней службы Улан Жолдубаев 29 января этого года назначен заместителем председателя Службы исполнения наказаний.

ГСИН
Фото ГСИН. Улан Жолдубаев

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СИН вновь преобразована в ГСИН указом президента от 4 февраля 2025-го.

После Улан Жолдубаев исполнял обязанности заместителя председателя председателя Государственной службы исполнения наказаний. Теперь его утвердили в должности без приставки и.о.

Улан Жолдубаев родился 25 сентября 1987 года в селе Ак-Муз Ат-Башинского района Нарынской области. В 2009-м окончил факультет следственной криминалистики Кыргызской государственной юридической академии.

До последнего назначения занимал должность заместителя начальника Главного оперативно-режимного управления СИН.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/323789/
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