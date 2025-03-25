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Общество

Возраст для поступления в зарубежные военные заведения предлагают увеличить

Министерство обороны предлагает увеличить возраст для поступления в зарубежные военные заведения. Проект соответствующего документа вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что ранее Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере обороны» от 7 августа 2023 года увеличен предельный возраст пребывания военнослужащих офицерского состава на военной службе:

  • офицерам до капитана включительно — 45 лет;
  • майорам — 50 лет;
  • подполковникам — 53 года;
  • полковникам — 55 лет;
  • генерал-майорам — 60 лет;
  • генерал-лейтенантам и выше — 65 лет.

В этой связи оборонное ведомство считает также необходимым увеличить возраст лиц офицерского состава для поступления в зарубежные военные учебные заведения.

Для зачисления в учебные заведения слушателями по программам высшего военного профессионального образования рассматриваются офицеры воинских частей, имеющие высшее образование, в воинских званиях «капитан» и выше, проходящие военную службу на воинских должностях, в возрасте:

  • капитан — до 40 лет включительно;
  • майор, подполковник — до 45 лет включительно;
  • полковник — до 48 лет включительно.

Также в целях повышения стимулирования подрастающего поколения к осознанному выбору профессии офицера Вооруженных сил предлагается предоставить преимущество в виде допуска выпускникам Кыргызского национального военного лицея имени Героя Советского Союза генерал-майора Даира Асанова к конкурсному отбору без предоставления результатов Общереспубликанского тестирования после сдачи экзаменов в форме теста.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/323792/
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