Возраст для поступления в зарубежные военные заведения предлагают увеличить

Министерство обороны предлагает увеличить возраст для поступления в зарубежные военные заведения. Проект соответствующего документа вынесен на общественное обсуждение.
Отмечается, что ранее Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере обороны» от 7 августа 2023 года увеличен предельный возраст пребывания военнослужащих офицерского состава на военной службе:
- офицерам до капитана включительно — 45 лет;
- майорам — 50 лет;
- подполковникам — 53 года;
- полковникам — 55 лет;
- генерал-майорам — 60 лет;
- генерал-лейтенантам и выше — 65 лет.
В этой связи оборонное ведомство считает также необходимым увеличить возраст лиц офицерского состава для поступления в зарубежные военные учебные заведения.
Для зачисления в учебные заведения слушателями по программам высшего военного профессионального образования рассматриваются офицеры воинских частей, имеющие высшее образование, в воинских званиях «капитан» и выше, проходящие военную службу на воинских должностях, в возрасте:
- капитан — до 40 лет включительно;
- майор, подполковник — до 45 лет включительно;
- полковник — до 48 лет включительно.
Также в целях повышения стимулирования подрастающего поколения к осознанному выбору профессии офицера Вооруженных сил предлагается предоставить преимущество в виде допуска выпускникам Кыргызского национального военного лицея имени Героя Советского Союза генерал-майора Даира Асанова к конкурсному отбору без предоставления результатов Общереспубликанского тестирования после сдачи экзаменов в форме теста.