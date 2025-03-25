Проверка водителей на знания ПДД. Комментарий ГУОБДД и независимые мнения

Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов объявил, что по поручению президента с 1 сентября 2025 года хотят ввести процедуру проверки знаний Правил дорожного движения у водителей, нарушивших их, прямо на месте остановки.

Читайте по теме Вводится проверка знаний водителей, нарушивших ПДД, прямо на месте остановки

По его словам, если водитель не знает ПДД, его водительское удостоверение временно изымут и направят в учреждение «Унаа». Чтобы получить права обратно, водитель должен пройти тестирование.

По предварительной информации, при первом направлении на повторное тестирование водитель должен будет оплатить 500 сомов. Если он не сдаст и придет во второй раз — 1 тысячу сомов, третий — 2 тысячи сомов. За четвертую попытку придется заплатить 4 тысячи сомов.

Корреспондент 24.kg обратилась за комментарием в главное управление по безопасности дорожного движения, депутату и экспертам.

Байказы Айтикул уулу, начальник пресс-службы ГУОБДД МВД:

— Мы комментировать указ не можем. Наша обязанность его исполнять. Об указе узнали из средств массовой информации. Будем создавать межведомственную комиссию, чтобы разработать механизмы для реализации указа. Нам придется инициировать поправки в Кодекс о правонарушениях и ПДД. На это у нас есть пять месяцев.

Хотелось бы отметить, что это нужное решение, так как раньше мы с представителями средств массовой информации делали опросы среди водителей на знания Правил дорожного движения. Выяснилось, что примерно 70 процентов их не знают. Также водители не могли назвать автошколы, в которых обучались, год обучения, имена преподавателей.

Кроме того, сейчас 91 процент дорожных происшествий случается по вине водителей. Чаще из-за превышения скорости, выезда на встречную полосу движения, несоблюдение дистанции, маневрировании, обгоне, управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, из-за того, что не уступают дорогу.

Эльдар Абакиров, депутат Жогорку Кенеша, член парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству:

— Я считаю, что здесь много рисков, в том числе коррупционных. Если мы хотим проверять знания водителей по Правилам дорожного движения, лучше заставить сдавать их экзамены через определенное время, к примеру каждые 5–10 лет, чем проверять на улице. Тут есть человеческий фактор, а значит риски высоки.

Нурбек Токтакунов, юрист:

— Водительское удостоверение является доказательством того, что человек сдал экзамены. То есть своим указом президент подвергает сомнению государственную систему, поэтому бить нужно именно по ней. Получается, президент признает коррупцию в государственной системе, что права выдают за деньги. Это предложение породит новую коррупцию: если права дают за деньги, то человек опять пойдет сдавать экзамен и пополнять карманы коррупционеров. Поэтому сначала надо разобраться с государственной системой.

Мавлян Аскарбеков, активист:

— Я приветствую старания президента решить проблемы дорожно-транспортных происшествий. Наша страна занимает лидирующие позиции в мире по смертности в ДТП. Но это предложение считаю нецелесообразным. Оно откроет путь тотальной коррупции. То, что простой сотрудник ГУОБДД на месте будет проверять знания водителя, нарушает конституционные права граждан и многие законы.

Поэтому для решения проблемы ДТП и смертности на дорогах я бы предложил еще раз пригласить господина Тамерлана Ибраимова, который проводил реформы в данной сфере несколько лет назад. Именно по его предложению с улиц страны убрали «стоячих полицейских» (сотрудников ГУОБДД. — Прим. 24.kg), которые останавливали и собирали деньги. Надеюсь, это предложение не реализуют.