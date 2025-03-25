12:18
USD 86.69
EUR 94.00
RUB 1.03
Общество

В Кыргызстане осталось в живых всего 14 ветеранов Великой Отечественной войны

В Кыргызстане осталось в живых всего 14 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов и трудового тыла Токтогул Какчекеев.

По его словам, численность членов совета по всей республике превышает 584 тысячи человек.

«Это большая сила, и нам хотелось бы, чтобы местные власти оказывали нам должное внимание. До недавних пор у нас было три офиса, но один у нас уже отобрала Федерация профсоюзов, ссылаясь на то, что мы должны платить аренду за офисы. Два других офиса теперь хотят еще и совместить. В канун 80-летия Победы в ВОВ к нам такое отношение. В войне погибли более 156 тысяч наших соотечественников, нам дорога их память», — высказался Токтогул Какчекеев.

Он добавил, что к юбилейному году проводится ряд мероприятий.

«Например, сегодня в Национальной филармонии проходит гала-концерт «Музыка Великой Победы». На нем выступят Чуйский областной камерный оркестр и Симфонический оркестр Ленинградской области. В программе гала-концерта произведения военной поры, а также песни, посвященные Великой Отечественной войне. Он организован при поддержке аппарата полномочного представителя президента в Чуйской области и правительства Ленинградской области», — добавил председатель Совета ветеранов войны.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/323815/
просмотров: 514
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
Скончался ветеран Великой Отечественной войны Асек Урманбетов
Российская компания снимет фильм о подвиге кыргызстанцев под Ржевом в годы ВОВ
Два ветерана ВОВ получили квартиры в «Джале» от мэрии Бишкека
Акылбек Жапаров навестил ветерана Великой Отечественной войны Аспека Джумашева
Минфин не выделяет деньги гражданам на посещение могил погибших в ВОВ родных
Самый высокогорный «Бессмертный полк» прошел в Кыргызстане на пике Путина
В город Ош доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата
Международная акция «Диктант Победы» пройдет в новом формате
Цифровую карту памятников Великой Отечественной войны создали в Кыргызстане
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Нооруз. Как в&nbsp;Кыргызстане возрождали весенний праздник Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник
Орозо-2025. В&nbsp;ДУМК утвердили размер фитр-садака на&nbsp;2025 год Орозо-2025. В ДУМК утвердили размер фитр-садака на 2025 год
Учитель из&nbsp;Кыргызстана купила более 50&nbsp;компаний в&nbsp;Украине: расследование Учитель из Кыргызстана купила более 50 компаний в Украине: расследование
Бизнес
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подвели итоги финального этапа акции MegaPay и «Элкарт» подвели итоги финального этапа акции
Госбанк развития&nbsp;КР открыл представительство в&nbsp;Оше Госбанк развития КР открыл представительство в Оше
MEGA провела экскурсию для школьников в&nbsp;свой офис на&nbsp;весенних каникулах MEGA провела экскурсию для школьников в свой офис на весенних каникулах
Акция: получи 1&nbsp;литр Coca-Cola Classic в&nbsp;подарок Акция: получи 1 литр Coca-Cola Classic в подарок
25 марта, вторник
12:15
В Кыргызстане наблюдается рост привлекательности пчеловодства В Кыргызстане наблюдается рост привлекательности пчелов...
12:00
Проверка водителей на знания ПДД. Комментарий ГУОБДД и независимые мнения
11:48
Гражданам до 50 лет перестанут выдавать бумажные справки
11:44
ГАУГИ выставляет на аукцион ряд объектов
11:43
Жильцы дома № 33 в 10-м микрорайоне требуют обеспечить их горячей водой