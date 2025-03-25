В Кыргызстане осталось в живых всего 14 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов и трудового тыла Токтогул Какчекеев.

По его словам, численность членов совета по всей республике превышает 584 тысячи человек.

«Это большая сила, и нам хотелось бы, чтобы местные власти оказывали нам должное внимание. До недавних пор у нас было три офиса, но один у нас уже отобрала Федерация профсоюзов, ссылаясь на то, что мы должны платить аренду за офисы. Два других офиса теперь хотят еще и совместить. В канун 80-летия Победы в ВОВ к нам такое отношение. В войне погибли более 156 тысяч наших соотечественников, нам дорога их память», — высказался Токтогул Какчекеев.

Он добавил, что к юбилейному году проводится ряд мероприятий.

«Например, сегодня в Национальной филармонии проходит гала-концерт «Музыка Великой Победы». На нем выступят Чуйский областной камерный оркестр и Симфонический оркестр Ленинградской области. В программе гала-концерта произведения военной поры, а также песни, посвященные Великой Отечественной войне. Он организован при поддержке аппарата полномочного представителя президента в Чуйской области и правительства Ленинградской области», — добавил председатель Совета ветеранов войны.