Новая роль Дмитрия Нагиева, комедии и аниме. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (31 марта — 6 апреля) довольно много премьер и продолжений комедийных сериалов. Видимо, это как-то связано с 1 апреля. Кроме того, на неделе прямо россыпь новинок в жанре аниме. Так что его любители будут точно в восторге. Ну и есть продолжение мистического сериала и боевика. Так что, в принципе, выбрать есть из чего.

1 «Актерище», комедия, первый сезон (1 апреля)

Вячеслав Третьяков (Дмитрий Нагиев) — суперзвезда современного российского кино. Идеальную картинку портят только разгромные обзоры блогера-кинокритика Никиты Кисляка. Третьяков пытается заставить Кисляка удалить видео и срывается на публичную драку. Чтобы восстановить репутацию и избежать суда, звезде придется выполнить условие ненавистного кинокритика, забыв про гордость и крупные контракты, сыграть главную роль в никому не известном провинциальном театре.

2 «Охотник за головами» (The Bondsman), боевик, первый сезон (2 апреля)

В центре событий оказывается охотник за головами. Все давно считали его умершим, однако злоумышленник притаился в глуши и выжидал. Неожиданно он возвращается из мира мертвых, получив второй шанс на жизнь. Главный герой встретит свою любовь и сможет воскресить почти забытую музыкальную карьеру — только для того, чтобы выяснить, что его прежнее призвание теперь приобрело демонический оттенок. Убежать от прошлого окажется не так уж просто, оно всегда будет дышать в спину герою.

3 «Афоня», комедия, первый сезон (31 марта)

Валентин Семеныч — добродушный пенсионер, в прошлом — детский врач. Жены не стало несколько лет назад и пенсионер скромно живет в однокомнатной квартире в хрущевке, общается с единственным сварливым другом... домовым Афоней! Афоня — сотрудник потустороннего ГБУ «Жилищник» по удобному поводу устроил сюрприз Семенычу — трешку с ремонтом от застройщика в новом монолитном доме. Но новый дом — новый проблемы. Не только для жильцов, но и для домового. Дом современный, «умный», высотный: камеры наблюдения, сенсоры, датчики, доводчики. Жильцов там в разы больше, а поэтому главную задачу домового — сделать всех доброжелательными соседями — реализовать гораздо сложнее. Афоня не так себе все представлял, а его начальник Кикимора требует от него быстрых результатов. Чтобы управиться, Афоня привлекает к этому делу Валентина Семеновича – устраивает его работать консьержем. Он глаза, уши и руки домового, которому нельзя показываться на глаза людям.

4 «Сюрреалистическая недвижимость», мистика, третий сезон (3 апреля)

Канадский сериал, сюжет которого фокусируется на мужчине по имени Ник Роман. Он работает директором небольшого агентства недвижимости, которое занимается приобретением и продажей домов с привидениями. По ходу развития событий к команде главного героя присоединяется бывший священнослужитель, мистер Орли, а также технический сотрудник Августа Рипли. Вместе они изучают потенциально опасные и «недружелюбные» дома, расположенные в их округе.

5 «Лазарь», аниме, первый сезон (4 апреля)

В центре событий оказывается всемирно известный нейробиолог, разработавший спасительное средство от неизлечимой до сих пор болезни. Мало кто знает, к каким рискованным методикам он прибегал в своих опытах, ведь победителей, как известно, не судят. Главное, что изобретение буквально перевернуло мир, и теперь он является одним из самых почетных граждан своей страны. Однако у лекарства оказывается неожиданное побочное действие. Ни один тест не выявил его, поскольку оно проявляется лишь спустя три года после принятия препарата. Все пациенты ученого один за другим начинают беспричинно умирать.

6 Devil May Cry, аниме, первый сезон (3 апреля)

Новый анимационный сериал снят по мотивам популярной компьютерной игры. Главного героя истории зовут Данте, и он обречен жить в одно и то же время и как чудовище, и как человек. Белокурый юноша является сыном демона-рыцаря Спарды. Всю оставшуюся жизнь молодому человеку предстоит провести, сражаясь с темными силами, преследующими его. Однако стоит отметить, что Данте это более чем устраивает, ведь в его положении имеется и ряд преимуществ перед остальными людьми...

7 «Пока-пока, Земля», аниме, второй сезон (4 апреля) «Пока-пока, Земля», аниме, второй сезон (4 апреля)

В мире антропоморфных животных Белль Лаблак родилась единственным человеком. Не имея ни клыков, ни меха, ни чешуи, она была названа Безликой и прожила одинокую жизнь, не имея никого, с кем могла бы себя отождествить. «Я хочу быть частью мира...» С такой тоской в сердце она решает отправиться в путешествие, чтобы найти свои корни, взяв с собой Рундинг — большой меч, такой же высокий, как она сама. Она не знает, сколько испытаний ждет ее на этом пути...

8 «Страховка от развода», комедия, первый сезон (31 марта)

Фото из интернета. Постер комедии «Страховка от развода»

9 «СашаТаня», комедия, девятый сезон (31 марта)

В этом сезоне возвращается сестра Татьяны — Катя, которая ездила в Санкт-Петербург за личным благополучием. Теперь она появится в доме Сергеевых в «новом статусе». Наладится личная жизнь и у здоровяка Геннадия, героя Андрея Свиридова. Гена долго стерег покой Сильвестра Андреевича, отца Александра, и наконец решил задуматься о своей семье и даже усыновлении малыша. Лиля и Миша, любимые приятели и соседи Сергеевых, а также родители ребенка, захотят улучшить жилищные условия.

10 «Ветролом», аниме, второй сезон (апреля)

В центре событий оказывается ученик старших классов по имени Харука Сакура. Он не собирается связаться с теми, кого считает слабыми, его волнуют только самые сильные и уверенные в себе ребята. Главный герой только что стал учеником школы Фурин, где его окружают самые известные драчуны в городе. Учащиеся Фурин говорят исключительно на языке силы. При помощи силы они охраняют свой город от всякой угрозы. Но Харука не нуждается в репутации героя. Он твердо намерен стать непобедимым.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (24 — 30 марта), можно посмотреть здесь.