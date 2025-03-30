Неделя-24. В Бишкеке подорожает свет и вырастет ставка налога на жилье

С 1 мая в Кыргызстане изменятся тарифы на электроэнергию. Отмечается, что повышение запланировано в рамках среднесрочной тарифной политики на 2025-2030 годы. В итоге с 1 мая тариф при потреблении до 700 киловатт-часов составит 1 сом 37 тыйынов вместо нынешних 1,11 сома, а при превышении лимита абоненты будут платить уже по 2 сома 60 тыйынов (сейчас — 2 сома 39 тыйынов). Отмечается, что количество категорий потребителей сокращено вдвое — с 14 до 7. Для них тарифы тоже изменятся.

Столичная мэрия направила в Бишкекский горкенеш проект постановления о единой ставке налога на жилье в размере 75 сомов за квадратный метр. Сейчас ставки разные — от 25,2 до 63 сомов за квадратный метр. По мнению чиновников, предлагаемая ставка в 75 сомов за квадратный метр является «социально выгодным решением для большинства населения» и «незначительным увеличение» по сравнению с действующими ставками (разница от 12 до 49,8 сома).

! Налогом на недвижимость не облагаются: жилые и дачные дома площадью до 150 квадратных метров,

квартиры площадью до 80 квадратных метров.

В Бишкеке с 25 марта на реконструкцию закрыли несколько улиц. В частности движение транспорта ограничат на:

участке проспекта Жибек Жолу от улицы Лермонтова до улицы Буденного с южной стороны. С северной стороны организуют временное двустороннее движение. Подрядная организация — ОсОО «Мостдорстрой»;

бульваре Молодой Гвардии от улицы Боконбаева до улицы Московской с западной стороны. С восточной организуют временное двустороннее движение. Подрядная организация — ОсОО «ДорСтрой Групп»;

отрезке улицы Медерова от улицы 7 Апреля до улицы Юнусалиева. Подрядная организация — ОсОО «Технотоп».

В селе Байтик, что находится южнее Бишкека и ближе к горам,

построили длинную велодорожку

. Она начинается от арки села, где организована просторная парковка, и по плану должна идти до природного парка «Ала-Арча». Вдоль велодорожки установили фонарные столбы и высаживают деревья. Ее протяженность — 3 километра.

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Национальную валюту начали печатать в Кыргызстане. Этим занимается открытое акционерное общество «Учкун». На первом этапе будут печатать купюры мелкого номинала, что позволит оперативно заменить изношенные банкноты, подлежащие изъятию из оборота. Кыргызские сомы, выпускаемые на базе «Учкуна», соответствуют самым передовым мировым стандартам защиты от подделок. Ранее их печатали в странах Европы.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Сносить должны за свой счет. Насколько законны действия мэрии в «Киргизия-1» Фото 24.kg. Проспект Чингиза Айтматова В Бишкеке расширение проспекта Чингиза Айтматова затронуло жителей жилмассивов «Киргизия-1» и «Киргизия-2». На их заборах муниципалитет оставил надписи в виде количества метров, насколько жители должны отступить вглубь, в угоду расширения трассы. В общем под снос попали заборы, хозпостройки, а у некоторых и дома. Всего реконструкция затрагивает 66 участков. ПОДРОБНЕЕ

Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить Решили работать на себя? Как делать это правильно с точки зрения закона? Один из вариантов — зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. 24.kg с помощью Налоговой службы сделало подборку о том, какие моменты стоит учесть и как правильно организовать процесс. ПОДРОБНЕЕ

Социальное жилье. Почему квартиры от Госипотечной компании постоянно дорожают Фото из интернета. Заместитель председателя правления Государственной ипотечной компании Тилек Джеембаев Государственная ипотечная компания продает квартиры свыше $1 тысячи 400 за квадратный метр, хотя ранее заявляли, что цель ГИК — не заработать деньги, а обеспечить всех граждан Кыргызстана жильем, поэтому цена за квадратный метр жилья установлена в $550. Позднее сообщили, что цена поднимется до $650 в связи с подорожанием стройматериалов. В итоге оказалось, что Госипотечная компания продает жилье дороже, чем некоторые стройкомпании. Об этом журналист 24.kg поговорил с заместителем председателя правления Государственной ипотечной компании Тилеком Джеембаевым. ПОДРОБНЕЕ

Детсад в Бишкеке, где можно снимать фильмы ужасов Особенно острая ситуация с детскими садами в Бишкеке. Дошкольных образовательных учреждений катастрофически не хватает, а имеющиеся переполнены. В этом свете особо обидно, когда здания некоторых детсадов пустуют. Например, в центре Бишкека много лет не работает детский сад, который ранее состоял на балансе швейной фабрики имени 40 лет Октября — АО «Айгуль». С советских времен это ведомственное ДОУ считалось одним из образцовых и тысячи детишек прошли через него. ПОДРОБНЕЕ

Проверка водителей на знания ПДД. Комментарий ГУОБДД и независимые мнения Фото из интернета. В ГУОБДД заявили, что правила не знают до 70 процентов водителей Вводится проверка знаний водителей, нарушивших ПДД, прямо на месте остановки. Если водитель их не знает, его водительское удостоверение временно изымут и направят в учреждение «Унаа». Чтобы получить права обратно, водитель должен пройти тестирование. Корреспондент 24.kg обратилась за комментарием в Главное управление по безопасности дорожного движения, депутату и экспертам. ПОДРОБНЕЕ

Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов Малоимущие или малообеспеченные семьи могут получить от государства 100 тысяч сомов на открытие собственного дела. Проект начали в 2022 году, когда в нем приняли участие 2 тысячи 800 семей. В 2023-м их стало уже 10 тысяч. В 2024 году на основе социального контракта помощь оказали более 20 тысячам семей. ПОДРОБНЕЕ

Стадион, базар и дорога. Глава ГКНБ об обмене участками с РТ в Лейлекском районе Фото из Жогорку Кенеша. Камчыбек Ташиев показывает альбом с уточненными границами По словам главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, отныне в селе Максат Лейлекского района нет домов, расположенных в шахматном порядке, когда жилье кыргызстанцев находилось на территории РТ и наоборот. ПОДРОБНЕЕ

750 гектаров за 4 метра. Кыргызстан и Таджикистан разделили водозабор «Головной» Депутаты Жогорку Кенеша 19 марта одобрили законопроект о ратификации договора между Кыргызстаном и Таджикистаном о госгранице. Перед этим глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал об обмене территориями с РТ при уточнении государственных границ. ПОДРОБНЕЕ

Достук, Таш-Тумшук и другие. Какими селами обменялись Кыргызстан и Таджикистан Фото администрации президента КР. Село Достук Кыргызстан и Таджикистан в рамках уточнения государственных границ обменялись рядом сел, расположенных в приграничных районах. Согласно докладу главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, переданные Таджикистану села находятся в Баткенском районе. ПОДРОБНЕЕ

Ворух стал меньше. Как договорились Кыргызстан и Таджикистан по анклаву Таджикский анклав Ворух, находящийся в Баткенской области, по итогам договоренностей КР и РТ, станет меньше. На данный момент договор по границе ратифицирован. Остановимся подробнее, что же произошло с анклавом. ПОДРОБНЕЕ

Запись в школу. Как не оставить ребенка без гарантированного места Фото 24.kg. Электронная запись в школы проводится в два этапа В Кыргызстане начался прием в школу на новый, 2025/26 учебный год — запись открыта сразу в первый и второй классы. По предварительным данным, впервые за парты сядут около 250 тысяч учеников. В материале 24.kg подробнее. ПОДРОБНЕЕ

Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы В Кыргызстане работает центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции. Он помогает легально и безопасно устроиться на работу за границей. Редакция 24.kg собрала основные ответы на вопросы желающих уехать на заработки за пределы республики. ПОДРОБНЕЕ

Non USAID. Свято место пусто не бывает, или Кто поспешит остаться Фото из интернета. На Центральную Азию только в 2024 году USAID израсходовало $148,5 миллиона Едва вступив в должность президента США, Дональд Трамп одним из первых указов расправился с USAID. Американских сотрудников отправили в административный отпуск, а работающие за рубежом вернулись в Соединенные Штаты. Мы решили разобраться, какие могут быть последствия, кто займет место закрывшихся структур, подведомственных USAID, какие минусы от ухода главного проводника американских внешнеполитических интересов и какие плюсы. На эти вопросы 24.kg отвечает в своем материале. ПОДРОБНЕЕ

Границы, выборы и партийный залог: политолог об инициативах парламента Конец прошлой недели в Жогорку Кенеше выдался насыщенным на политические события. Сначала депутаты обсудили и в трех чтениях утвердили договор о границах между Кыргызстаном и Таджикистаном, поддержанный подавляющим большинством. Затем на повестке дня оказался законопроект о введении в стране новой избирательной системы. По этим ключевым вопросам мы обратились за комментариями к эксперту по парламентаризму, кандидату политических наук Ильясу Курманову. ПОДРОБНЕЕ

Жажда на $1 миллиард: в Кыргызстане 960 сел все еще без чистой воды Фото героя публикации. Начальник государственного учреждения «Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения» Азамат Шадманов В Кыргызстане из 2 тысяч 14 сел лишь 796 обеспечены чистой питьевой водой. Еще в 258 селах строят водопроводы. В 960 населенных пунктах Кыргызстана у жителей безопасной питьевой воды нет. Об этом журналист 24.kg поговорил с начальником государственного учреждения «Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения» при Службе водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Азаматом Шадмановым. ПОДРОБНЕЕ

Платные парковки в Кызыл-Кие. При чем тут медсестра и воин-афганец? В городе Кызыл-Кие городская больница и Центр семейной медицины № 1 расположены в непосредственной близости. У этих медучреждений находятся две платные парковки, которые вызывают вопросы у жителей города относительно их законности. Кто стоит за этим бизнесом и насколько он законен? Журналист 24.kg попыталась разобраться в ситуации. ПОДРОБНЕЕ

Березовая роща в Ала-Арче и мартовский Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg Фото Ильи Шипулина. Березовая роща, Ала-Арчинское ущелье Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Пройдемся сегодня по Бишкеку, потом заглянем в Ала-Арчинское ущелье и после отправимся на юг республики. ПОДРОБНЕЕ

Лечение питанием, или Как поддержать себя во время смены сезона? Весну принято считать порой расцвета: на деревьях появляются листья, распускаются цветы, солнечная погода зовет гулять. Но у многих людей как раз в это время года появляются усталость, апатия, бессонница, выпадение волос, ломкость ногтей, ухудшается состояние кожи — это все симптомы гиповитаминоза. Можно ли их предупредить, 24.kg рассказала нутрициолог Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Марина Дуйшенкулова. ПОДРОБНЕЕ