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Общество

Более 6,1 тысячи детей в трудной жизненной ситуации выявили в Кыргызстане

Более 6,1 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выявили в Кыргызстане в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, 3 тысячи 482 ребенка получили помощь по преодолению трудной жизненной ситуации: детей поместили в семьи, им сделали документы, вернули в школу, выделили социальную помощь.

В отношении других работа продолжается. В министерстве уточнили, что на каждого выявленного ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, разрабатывается Индивидуальный план по защите ребенка (ИПЗР). На его основании предоставляют услуги по поддержке семей с детьми.

В 2024-м также выявили 1 тысячу 177 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из них помощь в трудоустройстве, направлении на учебу, документировании получили 47 процентов.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/324213/
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