Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 31 марта небольшая облачность. Температура воздуха днем ожидается +15 градусов.

В Кыргызстане сегодня рабочий день.

Отключения света, воды и газа

9.00-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 31, жилмассив «Тынчтык», отрезки улиц Гагарина, Некрасова, Космической, Тоголока Молдо, 6, отрезки улиц Московской, Уметалиева, проспекта Манаса, улиц Манасчи Сагынбая, Турусбекова, жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Ак-Бата, Ырчы-Уул, Бакай-Ата, Ак-Балта);

9.30-17.00 — отрезки улиц Салиевой, Буденного, села Достук (улицы 1-я Линия — 12-я Линия), Пригородное (улицы Серегина, Суворова, Дорожная, контур 216, 202), Ак-Жол, микрорайон «Достук», 1/6, 1/11;

9.30-14.00 — отрезки улиц Малдыбаева, Ахунбаева (район парка имени Ататюрка);

9.00-17.30 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улицы Школьная, Карпинского, Мичурина, Тургенева, Керимова, Осмонкула, переулок Узгенский, Дунайский, Балыкчинский;

9.00-12.00 — жилмассив «Тендик» (улицы Тендик-1 — Тендик-13), улицы Центральная, жилмассивы «Алтын-Казык», «Оомат» (улицы 1-6, Нооруз, Эл Биримдиги, Сары-Озон, Заправочная, Кут, Ак-Тилек, Жаштык, Биримдик, Жетиген, Бакай-Ата, Ынтымак, Достук, Ак-Жол, Ак-Сай, Коко-Мерен, Тынчтык, Манас-Ата, мечеть), северная объездная дорога.

31 марта — 2 апреля — район, ограниченный улицей Масалиева, проспектом Айтматова, «Манас айылы», улицами Семетей, Садырбаева, а также в селе Орто-Сай, жилых городках «Сары Озон», «Ала-Арча 1, 2», «Браво», «Ордо», улица Байтика Баатыра, администрация президента «Ынтымак Ордо», резиденция главы государства, СЭЗ «Бишкек».

У кого намечается той

Надира Джусупбекова

Родилась 31 марта 1964 года. Заместитель министра образования и науки КР.

Памятные даты

В Пишпеке создан Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов

В феврале 1917 года в России происходит знаменательное событие — революция, приведшая к отречению от престола русского царя Николая II. Через месяц после этого, 31 марта, в далекой провинции Российской империи в Пишпеке создается местный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Пишпек стал одним из важных центров распространения революционных идей и марксистско-ленинской пропаганды в крае.

Сформирован спецназ «Скорпион»

В 1994 году по приказу Министерства обороны Кыргызстана сформирована отдельная 525-я рота специального назначения «Скорпион». Первым командиром стал офицер, мастер рукопашного боя полковник Станислав Холодков.

«Скорпион» — элитное формирование Вооруженных сил Кыргызстана.

В 2001-м переформирован в 25-ю отдельную бригаду специального назначения «Скорпион».

Международный день резервного копирования

Резервное копирование (бэкап) — это создание копии важных данных (например семейных фотографий, видео, документов и электронных писем) на носителе (жестком диске, флеш-карте, CD-диске и других), предназначенном для восстановления сведений в случае их повреждения или потери на основном носителе.

Международный день резервного копирования призван привлечь общественное внимание к вопросам обеспечения сохранения информации, а также распространить сведения о необходимости защиты от потери.

Люди, которые меняли мир

Родился архитектор Урмат Алымкулов

Фото из интернета. Урмат Алымкулов

Родился 31 марта 1951 года в селе Кашат Кочкорского района.

После окончания средней школы в 1978-м поступил в Московский архитектурный институт. С 1976 по 1987 год архитектор Фрунзенского горпроекта. Заслуженный архитектор Киргизской ССР. Являлся руководителем авторского коллектива ряда проектов и строительства зданий и сооружений, определяющих архитектурный облик Бишкека: Академия управления при президенте КР, «Белый дом», Кыргызско-Российский Славянский университет, Бишкекский гуманитарный университет, резиденции посольств Турции и Германии. Участвовал в разработке проектов площади Победы, площади Ала-Тоо, более десяти школ в различных регионах Кыргызстана, жилой застройки в столице. Фото Владислава Ногая. Площадь Победы в Бишкеке Последние годы жизни Урмат Алымкулов работал над созданием нового поколения жилья крупнопанельного домостроения и учебных сооружений из облегченных быстровозводимых конструкций. Умер в 2016-м.

Родился государственный деятель Абдужапар Тагаев

Фото из интернета. Абдужапар Тагаев

Родился в 1953-м. Начал трудовую деятельность инженером во Фрунзенской городской телефонной сети. Всю жизнь работал в области связи на ответственных и руководящих должностях. Был министром связи Кыргызстана в 1995-1996 годах.

Правительство удостоило Абдужапара Тагаева звания «Заслуженный работник связи КР», а также наградило почетной грамотой КР и памятной юбилейной медалью «Манас-1000».

Посвятил всю свою жизнь развитию связи в Кыргызстане.

Умер в 2017-м.

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