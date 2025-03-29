Запись в 1-й и 2-й классы. В 17 школах по Кыргызстану мест уже нет

В 17 школах по Кыргызстану мест для записи в 1-й и 2-й классы уже нет. Об этом сообщает Министерство образования.

В Бишкеке заполнены шесть школ: № 13, 20, 26, 17, 70 и 12.

В Баткенской области мест нет в трех: средней школе имени Ж.Боконбаева, средней школе № 2 и школе-интернате «Кара-Токой».

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В Ошской области заполнены места в пяти школах: № 15 имени З.Бабура, № 6 имени З.Розахуновой, № 39 имени А.Султанова, № 40 имени Б.Азизова и № 96 имени Н.Примбердиева.

В Джалал-Абадской мест нет в трех школах: № 28 имени Ч.Айтматова, № 1 имени Т.Сатылганова, школе имени Ю.Гагарина.

Онлайн-запись в школу идет через мобильное приложение «Тундук» и на портале 1mektep.edu.gov.kg.