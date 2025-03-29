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Общество
Сюжет: Территориальная реформа

В Бишкеке после присоединения сел появилось 526 улиц с одинаковыми названиями

В Бишкеке в ходе проведения административно-территориальной реформы и присоединения ближайших сел появилось 526 улиц с одинаковыми названиями. Об этом 24.kg сообщили в столичной мэрии со ссылкой на данные Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при кабинете министров КР.

Как отметили в муниципалитете, «в целях повышения эффективности управления территорией города Бишкека в рамках реализации АТР распоряжением мэра № 49-р от 5 марта 2025 года» образована рабочая группа. Она в том числе рассматривает и вопрос с одинаковыми названиями улиц и должна внести предложения по их переименованию, отметили в мэрии.

«Стоит отметить, что данный вопрос будет рассмотрен с учетом внесения изменений в действующее постановление БГК «Об упорядочении вопросов переименования географических объектов города Бишкека» от 2 апреля 2013 года № 22, которым объявлен мораторий на переименование проспектов, аллей, площадей, городских парков, бульваров, улиц и переулков», — пояснили 24.kg в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/324361/
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