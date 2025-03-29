Благотворительный фонд построит новое здание ГСВ на месте сгоревшего в Кербене

Кувейтский благотворительный фонд «Ас-Сафа» построит новое здание для Группы семейных врачей № 5 в селе Жерге-Тал города Кербена Джалал-Абадской области. Об этом сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша.

Как отмечается, медицинское учреждение пострадало в декабре 2024 года в результате пожара, приведшего объект в полную негодность.

Разработан проект нового здания, которое планируют построить при содействии благотворительного фонда «Ас-Сафа».

Во время встречи с местными жителями торага Нурланбек Тургунбек уулу акцентировал внимание на важности качества строительства.

«Поступают обращения от местных жителей по поводу некачественного капитального ремонта здания школы имени Асанбека Кабаева, на который выделено 60 миллионов сомов. Чтобы рационально использовать государственные средства и избежать нарушений строительных норм, соответствующие руководители должны усилить контроль», — сказал он.

На встрече отмечено, что полностью решена проблема нехватки поливной воды, озвученная во время предыдущего визита Нурланбека Тургунбек уулу. По его поручению закуплено необходимое оборудование для насосной станции Итагар на 32 миллиона сомов, благодаря чему села Жерге-Тал и Жер-Капчыгай теперь обеспечены водой для орошения полей.