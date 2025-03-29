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Общество

Касым-Жомарт Токаев передал автобус для учеников бишкекской школы № 33

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев передал автобус для учеников бишкекской школы № 33. Об этом сообщили в посольстве РК в Кыргызстане.

посольства Казахстана в Кыргызстане
Фото посольства Казахстана в Кыргызстане

Отмечается, что в годы голодомора в этой школе учился отец главы Казахстана Кемель Токаев.

На встрече в школе также презентовали книгу Касым-Жомарта Токаева «Атам жөнүндө баян» («Слово об отце»), посвященную жизни Кемеля Токаева — фронтовика, писателя и основоположника детективного жанра в казахской литературе.

В книге рассказывается и о годах учебы в Бишкеке, которые пришлись на тяжелый период 1930-х.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/324375/
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