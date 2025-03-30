08:34
USD 86.40
EUR 93.13
RUB 1.03
Общество

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Орозо айтом

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Орозо айтом.

Этот день символизирует милосердие, духовное очищение и единение. Пусть все ваши молитвы и добрые намерения принесут мир, благополучие и радость в ваши дома.

Орозо айт – это время благодарности, сострадания и помощи ближним. Пусть ваш стол будет щедрым, а сердца – открытыми для добра. Пусть в ваших семьях царят любовь, уважение и согласие.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях! Пусть Аллах примет ваш пост и благие дела, а этот праздник принесет вам только радостные вести.

Орозо айт маарек болсун!
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/324384/
просмотров: 1311
Версия для печати
Материалы по теме
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Орозо айт. Что известно о празднике и как его отмечать
В ДУМК рассказали, в какое время начнется праздничный Айт намаз
Кадыр тун. Что следует делать в эту ночь
Орозо-2025. В ДУМК утвердили размер фитр-садака на 2025 год
Садыр Жапаров совершил намаз и провел ооз ачар в центральной мечети Оша
В первую неделю поста Орозо пьяных водителей в Кыргызстане стало меньше
Садыр Жапаров провел ооз ачар в центральной мечети столицы
Бишкекчан и гостей столицы приглашают на празднование Масленицы
Рамазан — месяц очищения сердец. Муфтий Кыргызстана обратился к верующим
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
Орозо айт. Что известно о&nbsp;празднике и&nbsp;как его отмечать Орозо айт. Что известно о празднике и как его отмечать
&laquo;За&nbsp;ложь подадим в&nbsp;суд&raquo;. Жители &laquo;Киргизия-1&raquo; отреагировали на&nbsp;слова мэра о&nbsp;сносе «За ложь подадим в суд». Жители «Киргизия-1» отреагировали на слова мэра о сносе
Бизнес
Совершите добро в&nbsp;Рамазан&nbsp;&mdash; оплатите фитр-садака через MegaPay Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay
Как стать финансово грамотным и&nbsp;обучить этому своих детей? Как стать финансово грамотным и обучить этому своих детей?
Один простой способ проявлять заботу о&nbsp;близких каждый день Один простой способ проявлять заботу о близких каждый день
Отзывы о&nbsp;Newmar Group: инновации и&nbsp;забота о&nbsp;клиенте Отзывы о Newmar Group: инновации и забота о клиенте
30 марта, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Орозо айтом
29 марта, суббота
23:51
Прочнее предыдущих в 10 раз. Представили новое стекло для смартфонов
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:57
Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанец Эрназар Акматалиев выиграл золото
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 марта: в Бишкеке без осадков
19:42
Высокоскоростной интернет Starlink от Маска теперь доступен в Азербайджане