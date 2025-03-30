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Общество

Землетрясение в Мьянме. Данные о пострадавших кыргызстанцах не поступали — МИД

В связи с землетрясением, произошедшим 28 марта в Мьянме и Таиланде посольства Кыргызстана в Индии и Малайзии поддерживают постоянный контакт с государственными органами стран, диппредставительствами России, почетным консулом КР в Бангкоке, а также представителями кыргызской диаспоры в Тайланде, сообщает МИД КР.

На данный момент информации о пострадавших гражданах Кыргызской Республики не поступало. Данные уточняются.

Дипломаты призывают соотечественников, находящихся на территории Мьянмы и Тайланда, избегать потенциально опасных районов и соблюдать меры предосторожности.

Для экстренной связи гражданам рекомендуется обращаться по телефонам горячей линии:

  • посольства КР в Индии для тех, кто находится в Мьянме: +919599921779 (WhatsApp).
  • посольства КР в Малайзии для граждан, находящихся в Таиланде: +919560118267 (WhatsApp).

Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, число погибших превысило 1 тысячу 600 человек.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/324390/
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