Украина возглавит демографический кризис в Европе к 2100 году, потеряв 61 процент населения, а Латвия может лишиться половины своих жителей. Об этом говорится в прогнозе Visual Capitalist.

Сильнее всего от сокращения населения из-за сочетания снижения рождаемости и миграции из региона к 2100 году пострадают страны Восточной и Южной Европы, потеряв половину и более своего населения.

Украина возглавляет этот антирейтинг, следует из данных, содержащихся в докладе «Перспективы развития мирового населения ООН на 2024 год».

Далее идут Албания, Литва, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Беларусия, Латвия и Молдова.

Согласно прогнозу, отсутствие работы и возможностей увеличить доход и благосостояние вынуждает многих из жителей этих стран становиться экономическими мигрантами, в частности в страны Западной Европы, где население в связи с иммиграцией будет расти. В плюсе через 75 лет будут лишь Швейцария, Франция, Великобритания, Швеция, Лихтенштейн, Люксембург и Монако.

Однако мигранты на самом деле временно сдерживают резкий упадок Европы, поскольку «в отсутствие значительных технологических изменений репутация континента как региона с высоким уровнем жизни может быстро ухудшиться», резюмируют эксперты.