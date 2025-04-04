Афиша Бишкека на выходные: выставки, мастер-классы и концерты

Одноактный балет впервые поставлен в Москве в апреле 1967 года кубинским хореографом Альберто Алонсо специально для великой балерины Майи Плисецкой. Музыку для балета — транскрипцию великой оперы Жоржа Бизе — написал Родион Щедрин.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

После смерти десять незнакомцев оказываются в загадочном пространстве, напоминающем распределительный центр между мирами. Здесь нет судей и приговоров, но есть одна последняя возможность. Каждый из героев получает шанс рассказать свою историю: о мечтах, ошибках и незавершенных делах. И только одному из них позволят вернуться на Землю на один-единственный день.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

6 марта. Спектакль «Легкое знакомство»

Тонкий юмор спектакля, лиризм, захватывающий сюжет, диалог героев держат зрителя в напряжении до самой последней минуты.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

6 апреля. Опера «Трубадур»

Сюжет оперы основан на реальных фактах, имевших место в Испании в XV веке. Поскольку музыка оперы необычайно выразительна, всегда бывает совершенно ясно, счастлив персонаж или грустен, любит он или ненавидит. И накал страстей в «Трубадуре» ни на минуту не ослабевает.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

Выставки, ярмарки

5-6 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 марта — 6 апреля. Выставка «АрКа: Пространство жизни»

В своем творчестве Турар Турганалы обращается к архетипическим образам, исследуя, как символ оси мира — от древнего древа жизни до отражений из эпического мира Манаса, которые продолжают звучать в современности. Персональная выставка дополнена туш-кийизами из коллекции КНМИИ, созданными мамой автора Женилдик Аралбаевой.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

29 марта — 12 апреля. Выставка «Живое наследие: Ремесло, соединяющее эпохи»

Выставка объединит мастеров, ценителей культуры и гостей, желающих прикоснуться к наследию кочевых народов. Она предложит посетителям уникальную экспозицию кыргызских ширдаков, панно ручной работы и традиционной юрты, демонстрирующих самобытность национального орнамента и мастерство ремесленников.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

29 марта — 6 апреля. Выставка «Пантон счастья»

Авторская фотовыставка известного свадебного фотографа в Кыргызстане Рахата Керимбаева приурочена к 30-летию творческой деятельности мастера и объединит более 200 работ.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

2-17 апреля. Выставка Бишкекского первоапрельского конкурса

На выставке представлены работы художников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

26 марта — 16 апреля. Выставка «В свободном полете»

Шесть известных в художественной среде женщин объединились в творческий коллектив и создали проект под смелым названием «В свободном полете». На выставке представлены произведения живописи, графики и гобелены ручной работы.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

Концерты, фестивали, выступления

5-6 апреля. Музыкально-цирковое представление «Волшебная лампа»

В представлении для всей семьи 50 артистов, среди которых призеры международных цирковых фестивалей Парижа и Монте-Карло, участники цирка Du Solei, ведущие вокалисты столичных мюзиклов и театральные актеры, участники проекта «Голос».

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

5 апреля. Концерт Томаса Андерса

Томас Андерс, легендарный солист группы Modern Talking, вновь готов порадовать поклонников волнительной атмосферой живого выступления.

Дворец спорта имени Кожомкула, 19.00.

5 апреля. Концерт «Добрые песни старого кино»

Музыка из культовых фильмов — от лирических баллад до гимнов целых поколений — зазвучит в живом исполнении Tynda Music.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

5-6 апреля. Киноклуб

5 апреля состоится показ фильма «Семь» режиссера Дэвида Финчера, 6 апреля — первой серии «Задачи трех тел».

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 11.00 (суббота), 18.00 (воскресенье).





6 апреля. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

Лекции, мастер-классы

6 апреля. Мастер-класс по созданию коллажа

Мастер-класс по созданию коллажа на основе произведения Петра Кончаловского проведет Айзуура Бакалова.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 13.00.

5 апреля. Лекция по истории мирового искусства

Вас ждет лекция, посвященная голландской и фламандской живописи. Лектор — искусствовед, арт-менеджер, куратор Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

6 апреля. Мастер-класс по живописи

Приглашаем всех желающих погрузиться в мир искусства, расслабиться и получить удовольствие от творчества. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М», 14.00.

Для детей

5-6 апреля. Спектакли «Шайыр светофор» и «Кот в сапогах»

«Шайыр светофор» — это поучительная история о Правилах дорожного движения. Какими бывают дорожные знаки и что они обозначают, расскажет веселый светофор.

Спектакль «Кот в сапогах» по знаменитой сказке Шарля Перро о ловком и хитроумном коте и его непутевом хозяине, который благодаря стараниям своего четвероного друга стал полноправным владельцем роскошного дворца и женился на самой настоящей принцессе.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

6 апреля. Сказка «Иван да Марья»

«Иван да Марья» — сказка о любви и верности, мудрости и взаимовыручке, коварстве и обмане, о том, что добро всегда побеждает зло.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.