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Общество

В Узбекистане с артистов будут принудительно взыскивать налоги

В Узбекистане с 2027 года с артистов будут принудительно взыскивать налоги. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Мубин Мирзаев.

По его словам, творческих работников обяжут декларировать доходы и платить налоги.

Теперь, согласно действующему законодательству, узбекские артисты должны заполнять декларацию о совокупном годовом доходе, которая ежегодно подается не позднее 1 апреля, и на этом основании уплачивать налоги на доходы физлиц.

«Надо признать, что на самом деле очень много артистов не соблюдают действующий порядок налогообложения, не полностью декларируя свои доходы, с которых взимаются налоги»,
— сказал Мубин Мирзаев.

В Налоговом комитете сейчас разрабатывают проект постановления о борьбе с теневой экономикой, по которому планируется обязать юридические и физические лица подавать декларации о совокупном годовом доходе и уплачивать налоги.

С 2025 по 2026 год Налоговый комитет не намерен привлекать к ответственности артистов, уклоняющихся от уплаты. Им предоставлена возможность подать исправленные декларации о доходах.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/324922/
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