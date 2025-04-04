Более 640 человек отравились шаурмой в Турции

В ходе проверок установили, что результаты испытаний образца куриного донера не соответствовали регламенту микробиологических критериев Турецкого пищевого кодекса.

Администрация провинции заявила, что полиция возбудила уголовное дело против предприятия, двоих владельцев задержали и заведение опечатали.

Отмечается, что 646 человек выписаны из больницы, а у двоих лечение еще продолжается.