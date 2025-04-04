Цена билета на ловлю рыбы на Иссык-Куле выросла в пять раз. Ответ Минсельхоза

Цена на рыболовные билеты на озере Иссык-Куль повысилась в пять раз. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Рыбаки-любители Иссык-Кульского района сообщили, что в прошлом году стоимость рыболовного билета составляла 340 сомов на три дня, теперь она выросла до 613 сомов в день.

«Почему Министерство сельского хозяйства подняло цены на рыболовные билеты? В 2024-м через электронный кошелек с комиссией он стоил около 340 сомов за три дня, теперь цена рыболовного билета увеличена в пять раз. Это делает рыбалку недоступной для пенсионеров и простых граждан и приведет к увеличению браконьерства», — сказал один из рыбаков.

Рыбаки обратились с просьбой снизить цену рыболовного билета. Они также отметили, что в иссык-кульский билет не входит ловля карася, леща и прочей мелкой рыбы, и им неизвестно, как ловить такой тип рыбы.

«Нам выгоднее поехать на Балхаш и купить билет за 3 тысячи тенге на три дня, где норма вылова — 20 килограммов, чем на Иссык-Куле», — заметили рыбаки.

24.kg обратилось за комментариями в департамент рыбопромышленного комплекса при Минсельхозе.

В ведомстве сообщили, что в соответствии с пунктом 123 главы 7 ставка за специальное пользование объектами животного мира (чебак, чебачок, сазан) составляет 150 сомов за килограмм. Кроме того, согласно приказу Службы антимонопольного регулирования, цена за предоставление информации для любительского и спортивного рыболовства в реках, водоемах и участках, оказываемое департаментом, составляет 163 сома.

В рыболовном билете «Иссык-Кульские чебак, чебачок, сазан» лимит вылова составляет 3 килограмма в день. Расчет происходит следующим образом: 150 сомов за килограмм, за 3 килограмма — 450 сомов. Добавляя к этой сумме 163 сома, стоимость билета за сутки достигает 613 сомов.

«Для снижения стоимости билетов надо внести изменения в вышеуказанное постановление. Без этого не можем просто так снижать, это считается ущербом государству», — заключили в пресс-службе министерства.