Штормовое предупреждение. В горных районах ожидается сход селевых потоков

В связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми обильными осадками 5-7 апреля 2025 года возможен сход селевых потоков в предгорных и горных районах республики. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В реках ожидается повышение уровня воды. Своевременные превентивные мероприятия со стороны служб Гражданской защиты (очистка арычных систем, селеотводных каналов, укрепления берегов реки) минимизируют последствия селевых явлений.

МЧС просит соблюдать правила безопасности и обеспечить наличие желобов в жилых домах для отвода дождевой воды.

В случае происшествия звоните в единую службу «112».