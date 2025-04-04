Вышло новое издание эпоса «Манас» на английском языке

По инициативе Национальной академии «Манас» вышло новое издание эпоса на английском языке. Об этом сообщила пресс-служба академии.

Уточняется, что прозаический вариант эпоса разработан драматургом, Героем КР Бексултаном Жакиевым на основе нескольких версий. Издание отличается высоким качеством как по содержанию, так и по оформлению, и подготовлено в соответствии с современными издательскими стандартами.

Это важный шаг не только в сохранении национального наследия, но и в его выходе на мировую культурную арену.

Как отметили в академии, цель издания — представить через эпос мировому читателю великую культурную ценность кыргызского народа.

Книга написана на доступном для международной аудитории английском языке и направлена на продвижение кыргызской культуры и ценностей в мире.