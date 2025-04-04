О нововведениях для мигрантов рассказали в ЕЭК

В рамках обновления миграционного законодательства в странах Евразийского экономического союза Россия внедряет нововведения, направленные на обеспечение легальности пребывания иностранных граждан. Ключевым элементом этих изменений станет создание цифрового профиля иностранного гражданина, сообщили в Евразийской экономической комиссии.
Что такое цифровой профиль мигранта?Согласно разъяснениям ЕЭК, цифровой профиль представляет собой персональную электронную карточку, содержащую основную информацию об иностранном гражданине:
- Личные данные: ФИО, дата рождения, гражданство.
- Биометрические данные: Отпечатки пальцев и фотографии, полученные при въезде.
- Информация о статусе: Сроки пребывания, тип разрешительного документа.
Цифровой профиль будет формироваться двумя основными способами:
- Автоматически: После сдачи биометрических данных на границе информация будет поступать в цифровую базу данных.
- Через личный кабинет: Иностранные граждане смогут взаимодействовать со своим профилем через портал Госуслуг или специальное мобильное приложение для иностранцев, запуск которого планируется.
Преимущества и возможные сложностиВнедрение цифрового профиля по сообщению ЕЭК призвано предоставить мигрантам ряд преимуществ:
- Упрощенный доступ к государственным услугам без необходимости личного посещения ведомств.
- Ускорение процесса регистрации за счет использования уже имеющихся в профиле данных.
- Прозрачность миграционного статуса и своевременное информирование о необходимости продления документов.
Вместе с тем на начальном этапе внедрения системы возможны некоторые трудности:
- Технические сбои в работе новой масштабной системы
- Потенциальная необходимость оформления электронной цифровой подписи (ЭЦП) для полноценного использования электронных сервисов
- Языковой барьер, для преодоления которого планируется внедрение упрощенных интерфейсов на языках стран ЕАЭС.