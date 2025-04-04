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Общество

О нововведениях для мигрантов рассказали в ЕЭК

В рамках обновления миграционного законодательства в странах Евразийского экономического союза Россия внедряет нововведения, направленные на обеспечение легальности пребывания иностранных граждан. Ключевым элементом этих изменений станет создание цифрового профиля иностранного гражданина, сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Что такое цифровой профиль мигранта?

Согласно разъяснениям ЕЭК, цифровой профиль представляет собой персональную электронную карточку, содержащую основную информацию об иностранном гражданине:

  • Личные данные: ФИО, дата рождения, гражданство.
  • Биометрические данные: Отпечатки пальцев и фотографии, полученные при въезде.
  • Информация о статусе: Сроки пребывания, тип разрешительного документа.

Цифровой профиль будет формироваться двумя основными способами:

  1. Автоматически: После сдачи биометрических данных на границе информация будет поступать в цифровую базу данных.
  2. Через личный кабинет: Иностранные граждане смогут взаимодействовать со своим профилем через портал Госуслуг или специальное мобильное приложение для иностранцев, запуск которого планируется.

Преимущества и возможные сложности

Внедрение цифрового профиля по сообщению ЕЭК призвано предоставить мигрантам ряд преимуществ:

  • Упрощенный доступ к государственным услугам без необходимости личного посещения ведомств.
  • Ускорение процесса регистрации за счет использования уже имеющихся в профиле данных.
  • Прозрачность миграционного статуса и своевременное информирование о необходимости продления документов.

Вместе с тем на начальном этапе внедрения системы возможны некоторые трудности:

  • Технические сбои в работе новой масштабной системы
  • Потенциальная необходимость оформления электронной цифровой подписи (ЭЦП) для полноценного использования электронных сервисов
  • Языковой барьер, для преодоления которого планируется внедрение упрощенных интерфейсов на языках стран ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/324970/
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