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Общество

Минстрой запустил Telegram-бот для проверки законности застройки

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики представило новый сервис — Telegram-чат-бот @minstroy_kg_bot. С его помощью граждане смогут удобно и оперативно получать информацию и пользоваться рядом онлайн-услуг.

Среди ключевых функций бота:

  • проверка законности застройки по адресу;
  • подача обращений;
  • оформление лицензий и сертификатов;
  • отправка проектной документации на экспертизу;
  • доступ к базе часто задаваемых вопросов и другим сервисам Минстроя.

Чтобы, например, проверить законность застройки, пользователю нужно нажать соответствующую кнопку, ввести адрес интересующего объекта и выбрать подходящий вариант из предложенного списка. Бот выдаст информацию по объекту.

Сервис доступен круглосуточно. Найти его можно по ссылке: @minstroy_kg_bot.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/324974/
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