Минстрой запустил Telegram-бот для проверки законности застройки

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики представило новый сервис — Telegram-чат-бот @minstroy_kg_bot. С его помощью граждане смогут удобно и оперативно получать информацию и пользоваться рядом онлайн-услуг.

Среди ключевых функций бота:

проверка законности застройки по адресу;

подача обращений;

оформление лицензий и сертификатов;

отправка проектной документации на экспертизу;

доступ к базе часто задаваемых вопросов и другим сервисам Минстроя.

Чтобы, например, проверить законность застройки, пользователю нужно нажать соответствующую кнопку, ввести адрес интересующего объекта и выбрать подходящий вариант из предложенного списка. Бот выдаст информацию по объекту.

Сервис доступен круглосуточно. Найти его можно по ссылке: @minstroy_kg_bot.