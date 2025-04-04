Президент Армении подписал закон о намерении республики вступить в ЕС

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал сегодня, 4 апреля, принятый парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

26 марта парламент Армении во втором и окончательном чтениях принял закон о вступлении республики в Евросоюз.

За принятие закона «О начале процесса членства Республики Армения в Европейском Союзе» проголосовали 64 депутата, против — 7.

За принятие закона проголосовали лишь представители правящей фракции «Гражданский договор», депутаты оппозиционной фракции «Честь имею», сформированной вокруг экс-президента Сержа Саргсяна, проголосовали против, представители оппозиционной фракции «Армения», сформированной вокруг экс-президента Роберта Кочаряна, в голосовании не участвовали.

9 января правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Как заявлял премьер-министр Никол Пашинян, решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.

По его словам, Армении комфортно в ЕАЭС, но власть видит, что значительная часть народа желает вступления страны в Евросоюз.