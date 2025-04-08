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Общество

Легализация. Регистрацию угнанных и находящихся в розыске авто исключают

В рамках легализации транспортных средств с иностранными госномерами принимаются меры, чтобы исключить регистрацию угнанных и находящихся в розыске авто. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заведующий отделом Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава Бакыт Насиров.

По его словам, перед тем, как зарегистрировать такое ТС, гражданин заполняет и подписывает обязательство.

«В нем он указывает, что машина его собственность, не угнана, нигде в розыске не числится, в залоге не состоит, в судебных спорах не фигурирует. Если вдруг после регистрации выяснится, что транспортное средство угнано или где-то в розыске, то гражданин обязуется предоставить его по первому требованию в госорган», — сказал Бакыт Насиров.

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Он отметил, что ГАРТС ведет политику в части регистрации и перерегистрации ТС и не компетентно в вопросе, каким путем ввозились такие машины в Кыргызстан.

Один из радиослушателей напомнил, что автомобилям с иностранными номерами, прошедшим процедуру легализации, присвоят код десятого региона. «Это клеймо! Кто такое придумал вообще? Их будут постоянно останавливать», — возмутился он.

«Я бы не сказал, что это клеймо. Это просто, чтобы определить те ТС, которые были завезены в республику без правоустанавливающих документов. В постановлении указано, что эти машины не могут быть перерегистрированы и не могут вывозиться за пределы КР. Главное их оформить и вести учет, и чтобы граждане не ездили с иностранными государственными номерными знаками», — прокомментировал Бакыт Насиров.

Напомним, в Кыргызстане с 1 апреля началась легализация автомобилей с иностранными госномерами. Ей подлежат все авто, ввезенные на территорию Кыргызской Республики до 31 декабря 2024 года, имеющие государственные регистрационные знаки иностранных государств, не имеющие правоустанавливающих документов и не прошедшие таможенную очистку.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/325202/
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