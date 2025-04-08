В Кыргызстане намерены ввести лимит на количество мечетей и храмов

Власти Кыргызстана хотят ввести лимит на количество мечетей, молельных комнат, храмов и других религиозных объектов в населенных пунктах. Проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.
Государственная комиссия по делам религии отмечает, что в 2021 году начала кампанию по проведению учетной регистрации ранее построенных, но не зарегистрированных религиозных объектов на территории страны.
«На начало 2023 года было выявлено еще более 200 строящихся религиозных объектов. При этом с каждым днем увеличивается поток обращений в местные государственные администрации и органы местного самоуправления об оказании финансовой помощи для завершения строительства религиозных объектов. Строительство религиозных объектов ведется без объективного учета потребности населения, зачастую в одном населенном пункте может действовать до 10 объектов религиозного назначения, которые также находятся на близком друг от друга расстоянии», — говорится в сообщении.
В этой связи возникает необходимость в определении предельного количества объектов религиозного назначения в населенных пунктах, добавили в ведомстве.
Проектом постановления кабмина предлагается при проектировании данных зданий исходить из следующих параметров:
- в селах расстояние между ними должно быть не менее 2 километров;
- в айыльных аймаках – не менее 3 километров;
- в городах – не менее 4 километров.
В случае одобрения проекта нормативы не будут распространяться на уже построенные объекты религиозного назначения.