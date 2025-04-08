Верховный суд отказал «Бир Дуйно» в восстановлении сроков на подачу апелляции

Бишкекский городской суд и Верховный суд КР отказались рассматривать жалобы на незаконные действия Первомайской муниципальной райадминистрации и Первомайского РУВД Бишкека в отношении запретов на митинги. Об этом сообщила пресс-служба правозащитной организации «Бир Дуйно — Кыргызстан».

Сообщается, что Верховный суд КР отказал правозащитной организации в восстановлении сроков на подачу апелляционной жалобы, признав законным решение Первомайской муниципальной райадминистрации о запрете на митинги.

Ранее, 18 марта ОО «Бир Дуйно — Кыргызстан» просила привлечь организацию к рассмотрению дела о возможном ограничении мирных собраний, а именно довести до сведения в письменной форме в течение 24 часов со дня их вынесения и выдать его копию. Но заявление было проигнорировано. В результате организация пропустила сроки обжалования в Бишкекский городской суд.

Читайте по теме Суд отклонил апелляцию «Бир Дуйно» против запрета на митинги в Бишкеке

Организация подала заявление о восстановлении пропущенного срока на обращение, но после всех прений, суд пришел к выводу о пропуске организацией сроков для подачи апелляционной жалобы.

Организация выделила основные выводы суда:

Пропуск сроков для подачи суд считает неуважительными, хотя организация подавала заявление с просьбой привлечения к рассмотрению решения.

Не дана оценка незаконному бездействию муниципальной администрации, которая не обеспечила доступ к решению суда в письменном виде в предусмотренные законом сроки.

Организация требовала прекратить практику, когда о принятых решениях о запрете или ограничении мирных собраний общественность узнает из СМИ и затруднительно или невозможно обжаловать подобные решения в судебном порядке.

Суд ссылается к новостным порталам «АКИpress» и «24.kg», на которых была размещена информация об оспариваемом решении суда от 27 марта. Однако судом не учтено, что эти новостные сообщения не содержат полного текста судебного решения, необходимого для подготовки юридически мотивированной апелляционной жалобы.

Однако из решения суда следует, что оно принято не в отношении конкретного проводимого собрания (в единственном числе), а в отношении неопределенного количества мирных собраний, которые могут быть организованы лицами в течение трех месяцев, определенных решением суда. Что является нарушением указанных норм закона.

Согласно закону, запрет на митинги принимается «на период действия обстоятельств, когда есть реальная угроза безопасности участников собрания и иных граждан. Госорганы обязаны довести до сведения организаторов и участников собрания информацию о причинах введения ограничения собрания».

Эксперты ОО «Бир Дуйно — Кыргызстан» пришли к выводу, что акцентирование внимания на сроках обжалования суды приняли с целью отказа вынесения решения по существу и на основании требований Закона «О мирных собраниях».

Юристы и правозащитники «Бир Дуйно» обращают внимание высшего руководства страны, ключевых людей, принимающих решения о системном нарушении прав граждан на мирные митинги и собрания, когда есть новые риски, конфликты и бедствия в мире, ЦА регионе, особенно в КР, которые необходимо предупреждать через соблюдение прав и свобод человека, верховенства права и обеспечивая равный доступ к справедливому правосудию.

Сообщается, что «Бир Дуйно» продолжит защиту с партнерами, с сетями солидарности фундаментального права граждан на мирные собрания и демонстрации, требуя восстановить законность и выполнять взятые международные обязательства Кыргызской Республикой.