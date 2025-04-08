Район отключения, ограниченный:

  • улицей Алыкулова — улицей Кустанайской — БЧК — рекой Ала-Арчой — улицей Рыскулова (проспект Дэн Сяопина) — Интергельпо — линией железной дороги;
  • (Пригородное) улицей Юбилейной — улицей Горького — улицей Садовой (Пригородное) — БЧК;
  •  в жилых районах «Военный Городок», «Кызыл Аскер», жилмассив «110-й квартал», микрорайон «Достук».

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии
Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе «Западный» и на городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.