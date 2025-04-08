В течение месяца на Профсоюзной со стороны администрации Первомайского района совместно с УПСМ по ГУВД проводились рейды по ликвидации стихийной парковки грузовиков.



Ранее эта территория регулярно использовалась водителями фур в качестве стоянки, что создавало серьезные неудобства для пешеходов и водителей легкового транспорта, а также нарушало санитарные нормы.