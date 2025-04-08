На улице Профсоюзной устранили стихийную парковку большегрузных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
В течение месяца на Профсоюзной со стороны администрации Первомайского района совместно с УПСМ по ГУВД проводились рейды по ликвидации стихийной парковки грузовиков.
Ранее эта территория регулярно использовалась водителями фур в качестве стоянки, что создавало серьезные неудобства для пешеходов и водителей легкового транспорта, а также нарушало санитарные нормы.
Сообщается, что сотрудники МТУ № 15 уведомили владельцев грузовиков о необходимости освободить проезжую часть и после проведения разъяснительной работы установили бетонные блоки и дорожные знаки, запрещающие стоянку и парковку тяжелого транспорта.
Мэрия Бишкека призывает водителей соблюдать правила парковки и не создавать препятствий для движения.