Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на никабы

Духовное управление мусульман Кыргызстана прокомментировало вопрос ношения никабов, в последние дни вновь активно обсуждаемый в обществе.

В муфтияте отметили, что, согласно шариату, совершеннолетняя женщина должна скрывать свое тело, кроме лица и кистей рук до запястий, соответственно, должна носить хиджаб (платок) и просторную одежду.

Никаб же, ношение которого теперь запрещено законом, представляет собой головной убор, полностью закрывающий лицо женщины. В муфтияте отметили, что он не обязателен к ношению среди мусульманок.

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«Не дается фетва на то, что чуждо традициям и обычаям общества. Никаб — чуждое явление для нашего общества. В сегодняшних реалиях не исключена вероятность того, что под видом наших сестер, носящих никаб, смутьяны, переодетые в женскую одежду, будут угрожать общественной безопасности. Поэтому важно ходить с открытым лицом, чтобы быть узнаваемыми», — говорится в заявлении муфтията.

Вопрос ношения никабов вновь стал обсуждаться в обществе после того, как в апреле ГКНБ по Джалал-Абадской области провел оперативное совещание и напомнил, что за ношение никабов в общественных местах предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов. После этого вопрос прокомментировал и президент Садыр Жапаров, заявив о необходимости противостоять ношению никаба и паранджи.

Сам же закон, запрещающий ношение в общественных местах одежды, не позволяющей идентифицировать лицо человека, был подписан еще в январе этого года.