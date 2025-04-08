С 9 апреля до 31 августа участок улицы Фрунзе будет закрыт для движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Данные меры связаны с работами по реконструкции магистральной тепловой сети на улице Фрунзе на участке от улиц Айтматова до Ахматбека Суюмбаева.