ГНС напоминает: ИП и ряд физлиц должны сдать налоговую декларацию до 1 мая

Государственная налоговая служба информирует о проведении второго этапа кампании по приему единой налоговой декларации по итогам 2024 года. Крайний срок подачи деклараций в рамках этого этапа – 1 мая.
Как сообщает пресс-служба ведомства, до указанной даты представить ЕНД обязаны следующие категории налогоплательщиков:
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индивидуальные предприниматели;
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физические лица, осуществляющие деятельность на основе патента или в зоне торговли с особым режимом;
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граждане Кыргызстана, работающие в международных организациях, дипломатических или консульских учреждениях иностранных государств, находящихся на территории КР;
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физические лица, получившие налогооблагаемый доход от субъекта, у которого не возникает обязательства по удержанию подоходного налога.
В ГНС также отметили, что 1 апреля текущего года завершился первый этап кампании по приему налоговых деклараций. В рамках первого этапа обязательство по представлению ЕНД распространялось на:
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отечественные организации (за исключением финансируемых из бюджета и не имеющих налоговых обязательств по налогу на имущество за отчетный период);
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иностранные организации, ведущие деятельность в КР с образованием постоянного учреждения;
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государственных и муниципальных служащих.