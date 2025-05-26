Болид Михаэля Шумахера с победной «Формулы-1» продан за 16 миллионов евро

Автомобиль, на котором Михаэль Шумахер в 2001 году выиграл чемпионат «Формулы-1», продан за 15,98 миллиона евро. Об этом сообщает The New York Times.

Ferrari F2001 выставлен на торги, которые провел в Монако аукционный дом RM Sothebyʼs. Он стал самым дорогим автомобилем гонщика, проданным на аукционе.

Дороже этого лота ранее с молотка уходили лишь три гоночные машины команды Mercedes.

Исторический рекорд цены гоночных автомобилей, проданных на аукционах, установлен ранее, в 2025 году, когда Mercedes W196, участвовавший в гонках «Формула-1» в середине 1950-х годов, продан за 51,2 миллиона евро.

Михаэль Шумахер — семикратный победитель «Формулы-1». В конце 2013 года он получил черепно-мозговую травму, когда катался на лыжах во французских Альпах, и с тех пор не появляется на публике. Семья Шумахера, которому сейчас 56 лет, оберегает его частную жизнь.