Как действовать в ситуации насилия: пошаговая инструкция для женщин

Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации рассказал о том, какие действия предпринять, куда обращаться и как выйти из ситуации насилия.

Физическое насилие

Фото с сайта РЦУЗиМК

Вас ударили, толкнули, душили или причинили телесные повреждения.

Ваши действия:

1. Немедленно покиньте опасное место, если это возможно. Уйдите к соседям, родственникам, в общественное место или обратитесь в кризисный центр. Если угрожают жизни — звоните в 102.

2. Обратитесь за медицинской помощью. Вызовите скорую (103) или самостоятельно обратитесь в травмпункт. Медработники проведут осмотр, окажут медицинскую помощь, задокументируют последствия насилия по специальной форме (Стамбульский протокол).

3. Сделайте фото травм. Фотографируйте синяки, ссадины, раны и зафиксируйте дату — это важно для доказательства.

4. Не стирайте одежду, в которой находились во время нападения — она может служить уликой.

5. Обратитесь в милицию. Заявление пишется в дежурной части или у участкового. Потребуйте оформления охранного ордера сроком до трех суток (можно продлить).

6. Запросите направление на судебно-медицинскую экспертизу — это даст официальное заключение о тяжести травм.

7. Обратитесь в кризисный центр, где предоставляют временное убежище, консультации психолога и юриста.

Психологическое насилие

Фото с сайта РЦУЗиМК

Вас оскорбляют, унижают, контролируют, изолируют или шантажируют.

Ваши действия:

1. Признайте проблему: это не «просто слова», а форма насилия, признанная законом.

2. Ведите дневник происшествий — записывайте кто, когда, что говорил или делал.

3. Сохраняйте доказательства (переписку, SMS, голосовые сообщения, видеозаписи).

4. Поговорите с близкими или волонтерами — это поможет осознать ситуацию и получить поддержку.

5. Обратитесь в кризисный центр, где предоставляют помощь психолога и защиту.

6. При наличии угроз жизни или здоровью обращайтесь в милицию (102).

7. Потребуйте охранный ордер, даже если не было физического насилия. Он предусмотрен Законом «О защите от семейного насилия».

Сексуальное насилие

Вас принуждают к сексу без согласия, даже в браке, включая нежелательные действия сексуального характера.

Ваши действия:

1. Не мойтесь, не переодевайтесь, если насилие произошло недавно — это поможет сохранить доказательства (биоматериал, следы).

2. Обратитесь в медучреждение. Срочно. Медики зафиксируют травмы и предоставят:

• постконтактную профилактику ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем (в течение 72 часов);

• экстренную контрацепцию (в течение 72 часов для предотвращения нежелательной беременности).

3. Потребуйте медицинскую справку и направление на судебно-медицинскую экспертизу.

4. Зафиксируйте детали (дату, время, место, обстоятельства).

5. Обратитесь в милицию. Укажите, что вы — жертва сексуального насилия, попросите женщину-следователя и обеспечение конфиденциальности.

6. Получите охранный ордер.

7. Обратитесь в кризисный центр, где могут обеспечить психологическую помощь, жилье, сопровождение.