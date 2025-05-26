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Общество

Кыргызстан готов усилить двусторонний контроль за соблюдением прав мигрантов

Министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров провел встречу с генеральным секретарем Всеобщей конфедерации профсоюзов, депутатом Государственной думы России Виктором Пинским.
 
Во время беседы обсуждали ключевые вопросы защиты трудовых прав, развития социального партнерства и регулирования миграционных процессов между КР и РФ.
 
Министр отметил, что в 2025 году вступил в силу новый Трудовой кодекс. Документ подготовлен при активном участии социальных партнеров и направлен на соблюдение международных стандартов и баланса интересов между государством, работодателями и работниками.
 
«Кыргызская Республика придает большое значение реализации принципов достойного труда, закрепленных в конвенциях Международной организации труда», — подчеркнул Равшанбек Сабиров.
 
Особое внимание уделено вопросам социального диалога. В стране активно функционирует трехсторонняя Республиканская комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. В ближайшее время ожидается подписание нового Генерального соглашения между правительством, профсоюзами и объединениями работодателей на 2025-2027 годы.
 
«Мы уверены, что потенциал профсоюзов и далее будет направлен на развитие партнерства и защиту прав трудящихся», — заметил чиновник.
 
Отдельный акцент сделан на трудовую миграцию. КР выразила готовность к созданию двусторонних механизмов мониторинга условий труда мигрантов и обмена информацией.
 
«Кыргызстан и Россия — стратегические партнеры. Мы заинтересованы в защите интересов наших граждан, работающих в РФ, и призываем к совместной работе по недопущению нарушений, таких как незаконные увольнения, задержки выплат и переработки без компенсации», — подчеркнул Равшанбек Сабиров.
 
Он добавил, что, несмотря на значительный вклад денежных переводов мигрантов в экономику республики, КР прилагает усилия к созданию рабочих мест внутри страны, чтобы снизить миграционную зависимость.
Минтруда
Фото Минтруда. Рабочая встреча
 
По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в углублении сотрудничества и развитии совместных инициатив в рамках Евразийского экономического союза. 
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/330384/
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