Кыргызстан готов усилить двусторонний контроль за соблюдением прав мигрантов

Министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров провел встречу с генеральным секретарем Всеобщей конфедерации профсоюзов, депутатом Государственной думы России Виктором Пинским.

Во время беседы обсуждали ключевые вопросы защиты трудовых прав, развития социального партнерства и регулирования миграционных процессов между КР и РФ.

Министр отметил, что в 2025 году вступил в силу новый Трудовой кодекс. Документ подготовлен при активном участии социальных партнеров и направлен на соблюдение международных стандартов и баланса интересов между государством, работодателями и работниками.

«Кыргызская Республика придает большое значение реализации принципов достойного труда, закрепленных в конвенциях Международной организации труда», — подчеркнул Равшанбек Сабиров.

Особое внимание уделено вопросам социального диалога. В стране активно функционирует трехсторонняя Республиканская комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. В ближайшее время ожидается подписание нового Генерального соглашения между правительством, профсоюзами и объединениями работодателей на 2025-2027 годы.

«Мы уверены, что потенциал профсоюзов и далее будет направлен на развитие партнерства и защиту прав трудящихся», — заметил чиновник.

Отдельный акцент сделан на трудовую миграцию. КР выразила готовность к созданию двусторонних механизмов мониторинга условий труда мигрантов и обмена информацией.

«Кыргызстан и Россия — стратегические партнеры. Мы заинтересованы в защите интересов наших граждан, работающих в РФ, и призываем к совместной работе по недопущению нарушений, таких как незаконные увольнения, задержки выплат и переработки без компенсации», — подчеркнул Равшанбек Сабиров.

Он добавил, что, несмотря на значительный вклад денежных переводов мигрантов в экономику республики, КР прилагает усилия к созданию рабочих мест внутри страны, чтобы снизить миграционную зависимость.

Фото Минтруда. Рабочая встреча

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в углублении сотрудничества и развитии совместных инициатив в рамках Евразийского экономического союза.