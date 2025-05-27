Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Бишкеке 27 мая облачно. Температура воздуха днем ожидается +24 градуса.
Отключения света, воды и газа
- 8.00-13.00 — отрезки улиц Чуйской, Кирпичной, Торфяной, Древесной, Челюскина, Торекула Айтматова, Осмонкула, Кантемировской, Пархоменко, Каширской, Курманджан Датки, улица Суворова, 2-5, 10, отрезки улиц Усенбаева, Суюмбаева, Мечникова, Керимова, Ибраимова, Куренкеева, Кирпичной, Табачной, Окрайной, переулки Кирпичный, Жданова, Тогучинский, Коганский, Курский, Фонтанный, Двинский;
- 9.00-12.00 — село Степное (улицы Лермонтова, Дорожная, Кавказская);
- 9.00-13.00 — улица Абдрахманова, 214, переулок Багратиона, улицы Кутузова, Багратиона, Республиканская, Варшавская, Минская, Баялинова;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Пушкина, Тыныстанова, бульвара Эркиндик, проспектов Чуй, Жибек Жолу, улица Лесхозная, микрорайон «Достук», 9, жилмассив «Тендик» (улицы Тендик, 1-1в, 4), жилгородок «Красный строитель» (улицы Бельская, Рабочая, Дубосековская, Баркаунская, Сары-Челекская, Нурекская, Кара-Жыгач, Бухарская, Менделеева, Актерекская, Набережная, Ичке-Суу, Гончарная, переулки Боомский, Аксайский, Бешкунгейский), отрезки улиц Ынтымак, Биримдик, Манаса, Северной;
- 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 35, улицы Полевая, Широкая, Мира, 80, Таш-Кумырская, 6, 8, улица Киевская, 133;
- 10.00-17.00 — село Озерное (улицы Заводская, Шоссейная);
- 13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Актан, Щербет, Чортекова, Жайыла Баатыра), улицы Лумумбы, Брянская, Альпийская, Азовская, Республиканская, Багратиона, Энтузиастов, Рижская, переулок Сахалинский, жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Алмамбет, Чубак, Ырчы-Уул, Каныкей, Ак-Талаа, Нооруз, Полевая, Эр-Табылды, Ак-Балта, Анар, Ак-Сай, Анарбекова, Арашан, Кошой, Сыргак, Канчоро, Чыйырды).
В Бишкеке с 21 апреля по 31 мая отключили горячее водоснабжение для выполнения профилактических и ремонтных работ. Подробнее
10.00-22.00 — холодной воды не будет в районе, ограниченном улицами Ахунбаева, Тыналиева, Курчатова, Минжилкиева. Подробнее
У кого намечается той
Эрлис Тердикбаев
Илияз Ташкулов
Родился 27 мая 1979 года. Глава государственной администрации Сокулукского района.
Жылдызбек Абдраимов
Родился 27 мая 1982 года. Вице-спикер Бишкекского горкенеша.
Памятные даты
День библиотек Кыргызской Республики
Впервые свой профессиональный праздник в 2009 году отметили более 2,5 тысячи библиотечных работников, из них 88 процентов — женщины.
Эта дата приурочена ко дню открытия 27 мая 1902-го в Кыргызстане первой общедоступной библиотеки.
Сегодня в республике работают более тысячи библиотек, услугами которых в КР ежегодно пользуются свыше 1 миллиона читателей. Библиотечный фонд страны составляет свыше 19 миллионов библиотечных единиц, из них 79 процентов — на русском, 19 процентов — на кыргызском, 2 процента — на других языках.
Люди, которые меняли мир
Родился ученый Аман Мамытов
Родился 27 мая 1927-го в Бостери. После окончания института устроился на работу в АН Киргизской ССР, где с 1949 по 1954 год был научным сотрудником. С 1954 по 1964 год заведовал отделом почвоведения там же.
В 1964-м избран директором кыргызского филиала Среднеазиатского НИИ почвоведения. В 1966 году — директором Киргизского НИИ почвоведения.
Основные научные работы посвящены вопросам генезиса, географии, классификации, картографии, агрохимии почв и земельного кадастра. Один из основателей нового научного направления — горного почвообразования.
Скончался в 1999-м.
Куда сходить
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