01:14
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Прием в школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку

Выявлены многочисленные факты незаконной регистрации в автоматизированной информационной системе «Мектеп» для поступления детей в 1-й и 2-й классы. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По его данным, Государственным комитетом национальной безопасности начата доследственная проверка.

В рамках мониторинга установлено, что отдельные лица, зарегистрировавшись в качестве законных представителей (опекунов), осуществили электронную запись детей на основании фиктивных документов. Вследствие этого выявлены факты электронной регистрации трех и более детей на одного законного представителя.

Читайте по теме
Прием в школу. Временная прописка не поможет попасть в статусные школы

В частности, по школе № 29 города Бишкека выявлены факты незаконной регистрации 86 детей. Аналогичные случаи выявляются и в других общеобразовательных организациях по всей республике.

По результатам комиссионной проверки данные по всем незаконно зарегистрированным детям аннулированы в системе «Мектеп». Таким образом в школе № 29 Бишкека высвободились 86 мест, куда могут быть зачислены дети, зарегистрированные по микроучастку.

При этом Минпросвещения уведомляет: все дети, данные которых аннулированы, могут повторно зарегистрироваться в установленном порядке в рамках второго этапа регистрации в 1-й и 2-й классы, который начнется 2 июня 2025 года.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/330403/
просмотров: 9835
Версия для печати
Материалы по теме
Прием в первый класс. Более 177 тысяч мест в Кыргызстане остаются вакантными
В Минпросвещения передумали: дополнительных мест в школах Бишкека пока нет
Прием в школу. Для записи по прописке осталось две недели
Более 100 тысяч детей в Кыргызстане записались в школу
Более 99 тысяч детей в Кыргызстане записались в школу
Telegram-бот для записи детей в первый класс запустили в Кыргызстане
Более 96 тысяч детей в Кыргызстане записались в школу
Прием в первый класс. В Бишкеке в семи школах квоты заполнены
14 тысячам первоклассников в Бишкеке придется учиться на базе детсадов
Около 90 тысяч детей в Кыргызстане записались в школу
Популярные новости
Последний звонок в&nbsp;Кыргызстане. МВД обратилось к&nbsp;родителям выпускников Последний звонок в Кыргызстане. МВД обратилось к родителям выпускников
Внимание! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской долине ожидаются гроза и&nbsp;сильный ветер Внимание! В Бишкеке и Чуйской долине ожидаются гроза и сильный ветер
В&nbsp;России на&nbsp;экзамене по&nbsp;русскому языку для мигрантов введут устную речь В России на экзамене по русскому языку для мигрантов введут устную речь
Рейд по&nbsp;запросам жителей о&nbsp;сносе незаконных объектов провели в&nbsp;Бишкеке Рейд по запросам жителей о сносе незаконных объектов провели в Бишкеке
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; презентовал маркетплейс ElPost «Элдик Банк» презентовал маркетплейс ElPost
Acıbadem: современные методы лечения заболеваний крови у&nbsp;детей Acıbadem: современные методы лечения заболеваний крови у детей
Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с&nbsp;окончанием учебного года! Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!
Министерство энергетики и&nbsp;KOICA завершили строительство Операционного центра CAS Министерство энергетики и KOICA завершили строительство Операционного центра CAS
27 мая, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
26 мая, понедельник
23:39
Google добавит «стоп» в Play Store для быстрого отказа багованных обновлений
23:05
США и ряд стран Европы сняли ограничения по дальности военных поставок Украине
22:47
ХАМАС согласился на перемирие с Израилем
22:28
Россельхознадзор запретил ввозить в Башкирию пчел из Кыргызстана
22:00
Как действовать в ситуации насилия: пошаговая инструкция для женщин