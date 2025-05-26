Прием в школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку

Выявлены многочисленные факты незаконной регистрации в автоматизированной информационной системе «Мектеп» для поступления детей в 1-й и 2-й классы. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По его данным, Государственным комитетом национальной безопасности начата доследственная проверка.

В рамках мониторинга установлено, что отдельные лица, зарегистрировавшись в качестве законных представителей (опекунов), осуществили электронную запись детей на основании фиктивных документов. Вследствие этого выявлены факты электронной регистрации трех и более детей на одного законного представителя.

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В частности, по школе № 29 города Бишкека выявлены факты незаконной регистрации 86 детей. Аналогичные случаи выявляются и в других общеобразовательных организациях по всей республике.

По результатам комиссионной проверки данные по всем незаконно зарегистрированным детям аннулированы в системе «Мектеп». Таким образом в школе № 29 Бишкека высвободились 86 мест, куда могут быть зачислены дети, зарегистрированные по микроучастку.

При этом Минпросвещения уведомляет: все дети, данные которых аннулированы, могут повторно зарегистрироваться в установленном порядке в рамках второго этапа регистрации в 1-й и 2-й классы, который начнется 2 июня 2025 года.