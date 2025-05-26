27 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

8.00-13.00 — отрезки улиц Чуйской, Кирпичной, Торфяной, Древесной, Челюскина, Торекула Айтматова, Осмонкула, Кантемировской, Пархоменко, Каширской, Курманджан Датки, улица Суворова, 2-5, 10, отрезки улиц Усенбаева, Суюмбаева, Мечникова, Керимова, Ибраимова, Куренкеева, Кирпичной, Табачной, Окрайной, переулки Кирпичный, Жданова, Тогучинский, Коганский, Курский, Фонтанный, Двинский;

9.00-12.00 — село Степное (улицы Лермонтова, Дорожная, Кавказская);

9.00-13.00 — улица Абдрахманова, 214, переулок Багратиона, улицы Кутузова, Багратиона, Республиканская, Варшавская, Минская, Баялинова;

9.00-17.00 — отрезки улиц Пушкина, Тыныстанова, бульвара Эркиндик, проспектов Чуй, Жибек Жолу, улица Лесхозная, микрорайон «Достук», 9, жилмассив «Тендик» (улицы Тендик, 1-1в, 4), жилгородок «Красный строитель» (улицы Бельская, Рабочая, Дубосековская, Баркаунская, Сары-Челекская, Нурекская, Кара-Жыгач, Бухарская, Менделеева, Актерекская, Набережная, Ичке-Суу, Гончарная, переулки Боомский, Аксайский, Бешкунгейский), отрезки улиц Ынтымак, Биримдик, Манаса, Северной;

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 35, улицы Полевая, Широкая, Мира, 80, Таш-Кумырская, 6, 8, улица Киевская, 133;

10.00-17.00 — село Озерное (улицы Заводская, Шоссейная);

13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Актан, Щербет, Чортекова, Жайыла Баатыра), улицы Лумумбы, Брянская, Альпийская, Азовская, Республиканская, Багратиона, Энтузиастов, Рижская, переулок Сахалинский, жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Алмамбет, Чубак, Ырчы-Уул, Каныкей, Ак-Талаа, Нооруз, Полевая, Эр-Табылды, Ак-Балта, Анар, Ак-Сай, Анарбекова, Арашан, Кошой, Сыргак, Канчоро, Чыйырды).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Байтик, Таш-Добо (улицы Больничная, Кооперативная, МТФ, участки 1, 3, контур 365), Лебединовка (улицы Комсомольская, Калинина, проспект Победы, жилмассив «Кырман», улица Ауэзова, 5/2, жилмассиваы «44 га», «50 га», «СКБ», «17 га», «Учкун»), Арашан (улицы Центральная, 54а, Акматова, 73, контур 418, участок 1), Кой-Таш (контур 726), Бозболток, Стрельниково, Ленинское (улицы Коммунарская, Набережная, Восточная, Садовая, Алма-Атинская, 66/2, 68/2, 144/2, Садовая, 12а, переулок Ключевой);

8.00-17.00 — село Чон-Таш (улица Чокморова); Жайылский РЭС 9.00-16.30 — село Алексеевка (улицы Чапаева, Буденного, Луговая, Ватутина, мечеть);

9.00-17.00 — села Петропавловка (улицы Садовая, Советская, Шевченко, Ленина, Фрунзе, Пограничная), Суусамыр; Кеминский РЭС 9.00-17.00 — села Кашкелен (улица Токтогула), Тегирменти (улицы Тейит, Алыке), Жол-Булак; Кантский РЭС 9.00-13.00 — село Новопокровка (улицы Фрунзе, Линейная);

9.00-18.00 — город Кант (улицы Калинина, Центральная, Пушкина); Московский РЭС 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Дружбы, Советская, Гоголя, Попова, Новая, Заводская, Куйбышева, Мичурина), Беш-Корук (улица Токтобаева), Беловодское (улицы Украинская, Кирова, Садовая, Кирова вниз БЧК); Сокулукский РЭС 9.30-17.00 — села Манас (улицы Зеленая, Пионерская, Совхозная, Широкая, Северная, Средняя, Тупиковая, Переулочная, Западная, Новая, Комсомольская, Проектируемая, Гагарина, Заводская, Южная, Дружба, дом-вагон), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победа, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Молодежная, Восточная, Новая, Киргизская, Джамбула, Ынтымак, Набережная, Стройцех, Ак-Чий, Кормовик), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая), Майское (улицы Первомайская, Найденова);

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко, Киевская, Советская, Достук, Школьная, Калинина, Московская, Дзержинского, Шопокова, Некрасова, Ново-Аларчинская, Ала-Арчинская, Западная, Новая, Первомайская, Победа, Кирова, Чехова, Линейная, Тургенева, Турганова, Степная, Ленина, Репина, Промышленная, Космонавтов, Токтогула, Лермонтова, Фрунзе, Футбольная, Машиностроительная, Восточная, Заводская, переулок Зеленый), села Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная, Дружба), Кун-Туу (улицы Спортивная, Иманолиева, Исмаила, Заводская, Проектируемая, Молдосан, Новая, Царенко, Садовая, Сейдесембаева, Джамгырчинова), Шалта (улицы Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Школьная), Сокулук (улицы Индустриальная, Фрунзе, Степная, переулок Новый);

9.00-18.00 — село Военно-Антоновка (улицы Кирова, Горького, Токтогула, Школьная, Южная, Северная, Октябрьская, Проектируемая, Ала-Арчинская, Пионерская, Пушкина, Фрунзе, Полярная, Ленина, Красноармейская, тупик Красноармейский), Кызыл-Туу (улицы Конок, Шаршенбай, Проектируемая); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Подгорная, Ленина, Верхняя, Ташкентская, Чапаева, Луговая, Советская, переулок Широкий, улицы Терновая, Мичурина, МТФ, Нива), Панфиловка (улица Кокоева); Чуйский РЭС 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Жантаева, 17, Береговая, Узбекская, Советская, Комсомольская, Слободская, 8 Марта), села Кегети (улицы Садик, Сасыкулова), Чуй (улицы Мельничная, Советская); Иссык-Атинский РЭС 9.00-17.00 — села Нурманбет (улицы Адылда Ордобаева, жилмассив), Буденовка (улицы Чапаева, Токмакская, Ленина).