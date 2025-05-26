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Общество

Кыргызстан и Россия объединят усилия для защиты прав трудовых мигрантов

Кыргызстан и Россия договорились активнее защищать права трудовых мигрантов. Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и миграции КР Равшанбек Сабиров после встречи с депутатом Госдумы РФ Виктором Пинским.

Минтруда
Фото Минтруда. Кыргызстан готов усилить двусторонний контроль за соблюдением прав мигрантов

Как отметил Равшан Сабиров, с 2025 года в Кыргызстане вступил в силу новый Трудовой кодекс. Он разработан с учетом международных стандартов и направлен на усиление социальной защиты работников.

Стороны договорились о создании новых механизмов контроля за соблюдением трудовых прав кыргызстанцев, работающих в России. В первую очередь речь идет о предотвращении:

  • незаконных увольнений,
  • задержек заработной платы,
  • неоплачиваемых переработок.

Также в планах — оперативное реагирование на обращения мигрантов и решение возникающих проблем в правовом поле.

Кыргызстан, в свою очередь, продолжит создавать рабочие места внутри страны, чтобы сократить отток трудоспособного населения за рубеж.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/330420/
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