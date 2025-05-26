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Общество

Снос заборов в Бишкеке: жители «Киргизии-1» намерены обратиться в суд

В рамках расширения проспекта Чингиза Айтматова в Бишкеке продолжается снос заборов. Однако на этот раз, как утверждают местные жители, их частную собственность разрушили совершенно незаконно.

Отмечается, что ранее жители домов, чьи заборы были снесены, были не против или не имели соответствующих документов. Теперь же заборы снесли даже у тех жильцов, кто имеет на руках красные книги.

«Сегодня сотрудники милиции, не представившись, проникли на территорию нашей частной собственности с целью сноса забора. Ни сотрудники милиции, ни представители мэрии Бишкека не предоставили ни предписаний, ни решения суда. Наши заборы стояли в частной собственности», — рассказала жительница улицы Восточной жилмассива «Киргизия-1» по имени Анастасия.

Она добавила, что жители улицы Восточной, у которых были снесены заборы, намерены подать коллективный иск в суд.

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Ранее на проспекте Айтматова вспыхнул конфликт между местными жителями и городскими властями при сносе заборов. Жители, недовольные происходящим, вышли защищать свои дома. Люди требовали объяснений и предоставления официальных бумаг, подтверждающих законность демонтажа. Вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев, находящийся на месте событий, заявил, что владельцы были уведомлены заранее. Однако, как утверждают жители, единственное «уведомление» — это надпись «СНОС» на их заборах.

Также сегодня было снесено здание кафе «Рахат», расположенного в начале жилмассива «Киргизия-1».

Напомним, в настоящее время управление делами президента совместно с муниципалитетом реализует проект по расширению проспекта Чингиза Айтматова от проспекта Абсамата Масалиева (Южная магистраль) до улицы Семетей. Согласно плану, дорога должна стать шестиполосной с выделенной полосой для общественного транспорта и отдельной велодорожкой. По информации мэрии, для строительства велодорожки необходимо частичное изъятие участков у жителей жилмассивов «Киргизия-1» и «Киргизия-2» — всего 66 домовладений. 
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/330424/
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