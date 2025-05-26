ХАМАС согласился на перемирие с Израилем

Представители террористической группировки согласились с предложением спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщает Reuters со ссылкой на источники в окружении ХАМАС.

Согласно этим данным, предложение включает освобождение 10 заложников в секторе Газа двумя группами и 70 дней перемирия, чтобы достичь постоянного прекращения огня под гарантии США. Официально эта информация пока не подтверждена.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило нападение. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1 тысячи 200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 51 тысячи палестинцев, а еще свыше 115 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту статистику, в частности сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.