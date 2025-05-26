США и ряд стран Европы сняли ограничения по дальности военных поставок Украине

США, Германия, Великобритания и Франция сняли ограничения по дальности военных поставок Украине. Об этом пишет Русская служба ВВС со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

«Больше не существует ограничений на дальнобойность оружия, которое поставляется в Украину, — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет. Это означает, что Украина может сейчас обороняться, например, нападая на военные объекты в России», — добавил Фридрих Мерц.

Он также прокомментировал твит Дональда Трампа о Владимире Путине, в котором американский президент заявил, что российский лидер «абсолютно сошел с ума». «Я удивился, что он сейчас удивлен», — заметил канцлер.

Он отметил, что его мнение о Владимир Путине в последние недели и месяцы принципиально не изменилось. По словам Фридриха Мерца, Трамп по-видимому, понял, что его подход к переговорам не настолько эффективен, как он думал.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен российским лидером Владимиром Путиным. Заявление прозвучало на фоне массированных атак беспилотников РФ по украинским городам.

«Я недоволен тем, что делает Путин. Он убивает множество людей, и я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я давно его знаю, всегда с ним ладил, но он посылает ракеты в города и убивает людей, и мне это совсем не нравится», — сказал глава Белого дома в аэропорту Морристауна перед посадкой в самолет по пути в Вашингтон.