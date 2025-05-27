В природном парке «Хан-Тенири» фотоловушки снова зафиксировали снежных барсов

В Государственном природном парке «Хан-Тенири» егерям снова удалось зафиксировать снежных барсов на фотоловушки. Об этом рассказали в администрации парка.

Отмечается, что фотоловушки, установленные егерями природного парка «Хан-Тенири», смогли запечатлеть и детеныша илбирса, который идет следом за мамой.

В парке уточнили, что снимки сделаны этой зимой.

Напомним, в декабре 2023 года снежный барс признан национальным символом Кыргызстана, а в сентябре 2024-го глава государства Садыр Жапаров объявил о внесении резолюции Генассамблеи ООН о провозглашении Международного дня снежного барса. Отметим, в ряде стран его уже отмечают 23 октября.

Государственный природный парк «Хан-Тенири» находится в восточной части Иссык-Кульской области на стыке хребтов Кунгей и Тескей Ала-Тоо, в бассейне реки Сары-Джаз.